Svenskblundern gav Nantes tre poäng mot Guingamp

Nantes tog på lördagskvällen tre nya poäng efter att ha besegrat Guingamp med 2-1 i en match där den svenska landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson blev stor syndabock.

Det går bra nu för Nantes . Man är nu uppe i 8 (!) matcher i rad utan förlust varav 6 vinster och fortsätter därmed att klättra i tabellen till en 3:e plats efter 10 spelade omgångar.Ranieri valde att ställa upp med samma lag som förra veckan tog poäng borta mot Bordeaux . Alltså startade följande spelare: Tatarusanu; Dubois – Carlos – Awaziem – Djidji; Thomasson – Krhin – Touré – Rongier – Lima; Nakoulma.Matchen började i ett högt tempo och redan i den 9:e minuten var det dags för publiken på Stade de la Beaujoire att jubla. Dubois slog in ett bra inlägg på en hörna som den unge nigerianske mittbacken Chidozie Awaziem når högst på och nickar in 1-0.Nantes fortsatte efter målet att kontrollera matchen och skapade ett par målchanser där man borde att punkterat matchen men istället var det Guingamp som skulle göra målet. Rene Krhin tappade bollen på offensiv planhalva och Guingamp ställde om i en snabb kontring. Abdoul Camara frispelades och gjorde inga misstag när han kom ensam mot Tatarusanu.Nantes skulle däremot få det sista ordet i matchen och det kan man tacka Karl-John Johnsson för i Guingampmålet. Abdoulaye Touré, som inför matchen fick ta emot pris som månadens spelare i Nantes förra månaden, fick iväg ett skott utanför straffområdet som gick rätt på den svenska målvakten men som lyckades tappa in bollen mellan benen. En jättetabbe av den normalt sett väldigt duktige Karl-Johan Johnsson.Matchen slutade 2-1 till Nantes som fortsätter att imponera på mig med den inställning man visar i varje match. Man ger inte upp förrän domaren blåser av matchen och det ska bli spännande att se hur långt Nantes kan gå denna säsong. I veckan är det två bortamatcher som står på schemat. På onsdag ställs man mot Tours i Coupe de la Ligue och på lördag reser man till Dijon för att spela den 11:e omgången i Ligue 1