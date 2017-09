Enkel seger för Norge i VM-kvalet

Norge kunde ta en komfortabel seger över Nord-Irland som är rankat på en 60:e plats.

På förhand skulle Nord-Irland inte ha en chans mot det norska laget. Och det skulle visa sig även stämma när matchen var slut.Norge var dominerande i den första kvarten.Men det skulle dröja till den 15:e minuten innan Guro Reiten tar med sig bollen snyggt och bankar den in bak Nord-Irlands debutant i målet, 16-åriga Lauren Perry.Efter målet, ebbar Norges tempo och fart ut. Detta till stor del för att Nord-Irland försvarar med hela laget och tar vara på varje avbrott som de kan.”Vi börjar ganska bra. Energimässigt och tar många löp. Det är många som vill vara med. Men vi går ner i tempo efter deras skada. De vill förstöra tempot och tar vara på avbrotten. Helt okej första halvlek. Men vi behöver fylla på bättre i boxen för att skapa fler lägen. Jag är inte helt 100% nöjd med spelet i straffområdet”, sa Martin Sjögren till NRK i pausen.Det skulle dröja ända till den 41:e minuten innan Nord-Irland fick kontroll på bollen på Norges planhalva, då det blåstes frispark.En bra slagen frispark som tvingade Ingrid Hjelmseth till en prakträddning.På övertid i den första halvleken får Norge straff då Kristine Mindre fälls.Caroline Graham Hansen tar straffen och slår den högt upp i mål.2-0 i paus.Den andra halvleken startar precis som den första - norsk dominans. Och redan efter sex minuter in i den andra halvleken flikade Lisa-Marie Utland in 3-0 genom ett inlägg från Graham Hansen på högerkanten.Norge styr och kontrollerar matchen igenom, där Nord-Irland är över på Norges halvdel endast tre gånger i den andra halvleken.Sådant brukar straffa sig då man ofta slöar till. Vilket Norge gjorde och Nord-Irland kunde kontra in ett mål i den 89:e minuten genom Caragh Milligan.Men Guro Reitan snyggade till siffrorna på övertid och fastställde slutresultatet 4-1 till Norge på Fredrikstad Stadion."Jag är väldigt nöjd över att vi vinner matchen. Vi dominerar totalt. Men jag skulle önska att vi var mer effektiva. Men vi gör fyra mål, så det är bra", sa Sjögren efter matchen.Norge styrde och ställde precis hur de ville och matchen kunde ha slutat tvåsiffrigt.82%-18% var bollfördelningen vilket säger det mesta.Det är ett bra norsk lag som spelar tekniskt och organiserad, och vill spela fotboll. Det är väldigt sällan man ser sådant inom damfotboll.Norge är på frammarsch.HjelmsethMoe Wold (83), Pettersen Reinas, Thorisdottir, MindeMjelde, Spord (73), Graham Hansen, ReitenHaavi (58), Karlsen UtlandAvb: Tomter (83), Leine, Thorsnes (58), Fiskerstrand, Hansen, Maanum (73), SonstevoldPerryNewborough, Hutton, Nelson, FoyMontgomery, Sherwood (82), Milligan, CallaghanHyndman (20), FurnessAvb: Callaghan, Rafferty (82), Lindsay, Carleton, Brennan, Kelly (20), McCarron