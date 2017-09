Rosenborg hade inte mycket att hämta nere i Spanien

Rosenborg kom inte upp till sin nivå. Det var klasskillnad matchen igenom.

"Det gick fruktansvärt fort. Det gjorde de i starten. De spelade bra på mitten. Speciellt på deras högersida. Där var några bra spelare där", sa Europa League-debutanten, Anders Konradsen efter matchen.



Med hela 4-0 skulle Rosenborg få stryk med nere i San Sebastián mot Real Sociedad i den första Europa League-matchen.

Real Sociedad var nådelösa och gav inte Rosenborg en chans. De gjorde lite som de ville mot norrmännen och visade hur stor nivån är mellan lagen (och ligorna).



Redan efter 10 minuter stod det 2-0 till hemmalaget.



"La Real" slår en kort hörna, som går till Asier Illarramendi, som får till ett bra skott från 20 meter. Pål André Hansen i målet lämnar en otroligt dålig retur som går till Diego Llorente. Llorente gör inget misstag, utan slår bollen enkelt i mål i den 9:e minuten.





Diego Llorente - två mål mot Rosenborg.



En minut senare var de igång igen.

Xabi Prieto tar sig fram på kanten och slår ett inlägg till David Zurutuza. 2-0 på nick.

Innan domaren skulle blåsa för paus, hade Rosenborg även hunnit med att göra ett självmål genom Jørgen Skjelvik.

Carlos Vela slår en passning till Xabi Prieto, som slår in bollen. Skjelvik försöker få bort bollen, men får den i eget mål.

"Vi står med mössan i handen. Det ser ut som om vi har allt att förlora. Som att folk förlorar familjen om det blir förlust. Men det gör dem ju inte. Så allvarligt är det tack och lov inte", sa Andre Hansen efter matchen.



Resten av matchen var en enda stor transportsträcka.

Real Sociedad ville inte göra för mycket, för att spra på krafterna i en redan vunnen match eftersom de möter Real Madrid redan om två dagar. Men ändå fick de in ett mål i den 77:e minuten.

Llorente gör sitt andra mål för kvällen genom en nick på hörna.



Norska och spanska tidningar, och experter, är idag inte nådiga.

"Överkörda och utklassade. Detta var pinsamt", skriver VG.

"Rosenborg är inte ett dåligt lag i norska ögon. Men mot Real Sociedad blev dem, och såg ut som, småpojkar", sa expeterkommentatorn, Kjetil Rekdal.

"Rosenborg försvann från planen. Sociedad gjorde de till ett dåligt lag", skriver den spanska tidningen, AS.

"Även om man vet om nivåskillnaden, gör det ändå lika ont varje gång", skriver Morten P. i Dagbladet.



Rosenborgs tränare, Kåre Ingebrigtsen, summerade matchen bra efteråt

"Det värsta som kan hända, är att vi förlorar en fotbollmatch. Men det kan vi leva med. Men inte på det här sättet!"





En besviken Kåre Ingebrigtsen efter kvällens match.



I den andra gruppspslematchen i grupp L, vann Zenit St. Petersburg mot Vardar Skopje med hela 5-0. Zenti och "La Real" har alltså satt nivån direkt från början.



Nästa gruppspelsmatch är hemma mot Vardar den 28:e september.



Målen från matchen