Inför Paris Saint-Germain-OGC Nice

Det är ett formsvagt OGC Nice som efter den bleka insatsen hemma mot Strasbourg beger sig mot huvudstaden och Parc de Princes för Ligue 1-säsongens svåraste bortamatch. Nice har fyra raka förluster och kommer göra allt i sin makt för att avsluta den negativa trenden men det är ett av världens bästa lag som står för motståndet.



Under söndagseftermiddagen drabbades Nice och Strasbourg samman på ett soligt Allianz Riviera i en match som på förhand kändes som en bra chans till revansch för det hackande maskineriet i OGC Nice. Men så blev inte fallet och ett för dagen defensivt disciplinerat och kontringstarkt Racing Strasbourg kunde resa hem med alla tre poäng trots spel med en mindre sedan försvararen Ernest Seka synat det röda kortet i den 53e minuten.På presskonferensen pratade Lucien Favre om att det viktigaste i dagsläget är att inte gripas av panik över de uteblivna segrarna. Han manade istället till tålamod och att låta de nya spelarna finna sin plats i laget. Spelmässigt lade Favre stor vikt vid det kollektiva försvarsspelet vilket kommer behöva vara på topp om Nice ska få med sig något från huvudstaden.I Nice är avbräcken få men tunga. Inga spelare är avstängda men Les Aiglons blir som väntat utan långtidsskadade Wylan Cyprien och forwarden Mickael Le Bihan. Den annars givna Micka Seri kommer också missa matchen mot Paris men väntas göra comeback under andra halvan av november.PSG spelade under söndagskvällen en underhållande och händelserik match mot Olympique Marseille på ett kokande Stade velodrome som slutade 2–2. Unai Emery s mannar gjorde dock en svag insats och såg länge ut att förlora mot ärkerivalen. Men genom en sen frispark som gick via ribban och in bakom OM:s målvakt Steve Mandanda kunde Edinson Cavani rädda en pinne för huvudstadklubben.Snackisen efteråt har handlat om PSG:s inställning till matchen. Dani Alves gick arrogant ut innan drabbningen och sade att han inte kände igen en enda spelare i dagens Marseille vilket är svårt att tro då han spelade med t.ex. Patrice Evra i Juventus. Även Kylian Mbappé stack ut hakan och sade att PSG borde ha ansträngt sig mer. Alarmerande, minst sagt för Unai Emery och PSG:s klubbledning.På skadelistan i PSG hittar vi Thiago Motta med ett ömt knä och Dani Alves med en lårskada. Belgaren Thomas Meunier har haft muskelsmärtor men väntas ändå spela under fredagskvällen. Den enda avstängda spelaren i mötet är Neymar som tack vare Lucas Ocampos skådespel blivit utvisad i Le classique.Nice: (5-3-2): Cardinale; Soquet, Marlon, Dante, Le Marchand, Jallet; Lees Melou, Mendy, Koziello; Saint-Maximin, PléaPSG: (4-3-3): Areola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Veratti, Rabiot, Draxler; Mbappé, Cavani, Di MariaFredagen den 27e oktober20:45Parc de PrincesViasat fotboll eller Viaplay