Inför Amiens SC - OM

Dags för omgång 6 i Ligue 1 och precis vad som helst kan hända antingen känner jag. Marseille kan lika gärna vinna med 0-5 som förlora med 3-0.

Allez L’OM

De blev förvisso seger i torsdags mot Konyaspor hemma på Velodrome i gruppspelet till Europa League . Men de var absolut inget glänsande spel och de hade lika gärna kunnat blivit X eller seger till Konyaspor.Amiens kommer däremot med 2 raka segrar. Den första av dom två är någonting som skrämmer mig lite med den formen Marseille har. För då slog dom Nice hemma med 3-0 ett Nice som veckan efter tar emot Monaco hemma och gör mos av dom med 4-0. Alla som följer franskaligan vet att Monaco nyss gjort mos av Marseille med 6-1 i förstaset. Ja de vara några matcher sedan men de är klart att såna resultat stärker lag och Marseille har inte mycket att titta tillbaks på, på deras träningar just nu.Konstanstinos Mitroglou och Aymen Abdennour är lårskadade och Mandanda är fortfarande borta på grund av sin ljumsskada.Rudi Garcia kanske borde testa ett annat spelsystem spela med två forwards ja göra någonting för som de ser ut just nu så ser de inte ljust ut och fortsätter detta så kommer fansen lessna mer och mer. Garcia hade en sommar på sig att få in dom spelarna som han ville ha till sitt spelsystem. Visst kan man säga att han har haft otur för kollar vi lite uppåt så är alla spelarna på den listan nya spelare inför säsongen men de har inte sett bra ut sedan Monaco matchen. De är upp till Garcia och hans team att hitta problemet och få igång motorn igen för laget har alla möjligheter till att komma topp tre och få chansen att spela i Champions League nästa år och då kan de komma ännu bättre spelare.Y.Pele, F.Escales - H.Sakai, B.Kamara, Rolando, J.Amavi, P.Evra, A.Rami - M.Sanson, L.Gustavo, G.Sertic, M.Lopez, A-F- Zambo Anguissa - L.Ocampos, D.Payet, C.Njie, B.Sarr, F.Thauvin, V.Germain.Har en fin form som jag skrev och ligger på en 13:e plats men en seger i morgon och några andra resultat som går i deras väg så är dom helt plötsligt med i kampen om att spela ute i Europa nästa säsongen. Ingen behöver på minna mig om att det är tidigt in i säsongen och att de bara är sjätte omgången men har man lite medvind i seglen i början kan man åka länge på den vinden. Sen har dom visat att dom har ett lag som kan överraska den här säsongen. Men även Amiens har några skador.Guessouma Fofana, Charly Charrier är inte tillgänliga för matchen imorgon. Mathieu Bodmer är tillbaka i träning men är tveksam om han har kommit så långt i träningen att han är redo för match.: söndagen den 17 september klockan 15.00 på Stade de la Licorne i Amiens. Matchen kommer att dömas av Mikael Lesage.Matchen kommer inte att sändas på någon svensk tv-kanal.