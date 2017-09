Inför OM - Konyaspor

De har blivit dags för Marseille att göra comeback ute i Europa.

En tuff tid ligger bakom oss med 9 insläppta på 2 matcher. Ingen statistik man går runt och skryter med.Senaste matchen mot Stade Rennais i ligan blev de en tung 1-3 förlust var inte en av backlinjens bästa matcher. Konyaspor kommer ifrån Turkiet , kommer gå in närmare på dom senare. Konyaspor har inte heller någon lysande form med 1 seger på dom 4 inledande matcherna i ligan.Laget kommer med i stortsätt med samma lag som i mot Rennais förutom att Steve Mandanda kommer att se matchen på läktaren målvakten har en längretid haft känning av en muskel som spökar vilket gör att Garcia väljer att ställa målvakten åt sidan och ta in Florian Escales i truppen. Även Aymen Abdennour är inte heller med i truppen.Har haft en dystertid bakom sig med två plattmatcher. De är en ypperlig möjlighet att vända på de ikväll mot ett Konyaspor som inte heller har ett självförtroende på topp.En viktig kugge i dagensmatch är att inte blåtta sig och släppa in ett tidigt mål. Sen utnyttja kontringar. För som de sett ut dom senaste så har OM släppt in 1 eller till och med 2 tidiga bollar och efter de har laget inte kunnat repa sig.: Y.Pele, F.Escales - H.Sakai, B.Kamara, Rolando, J.Amavi, P.Evra, A.Rami - M.Sanson, L.Gustavo, M.Lopez, G.Sertic, A-F.Zambo Anguissa - D.Payet, L.Ocampos, B.Sarr, C.Njie, F.Thuvain, V.GermainKommer som sagt ifrån Turkiet, kom 9:a förra säsongen i Super Lig. Men laget vann den Turkiska cupen förra året vilket gör att dom får spela i EL. I laget hittar vi en svenskbekant den förre AIK målvakten och även landslagsmannen Patrik Carlgren. Carlgren har dock inte spelat någon match ännu för Konyaspor men de kanske händer ikväll.klockan 21.05 torsdagen den 14 september på Orange Velodrome i Marseille. Matchen kommer att dömas av Gediminas Mazeika ifrån Litauen.: Matchen kommer att sändas på Eurosport player.