Inför OM – Vitória Sport Clube

Omgång 3 i Europa League står och knackar på dörren. Marseille tar emot Vitória ifrån Portugal på torsdagskvällen.



De är dags för den tredje omgången i årets upplaga av Europa League Marseille spelar hemma mot Vitória Sport Clube ifrån Portugal . Men frågan är om de inte skulle vart bättre om Marseille skulle spelat denna match borta istället. De sägs redan nu med ett dygn kvar till avspark att de kommer vara en publiksiffra på ungefär 10,000. Jaa ni läste rätt 10,000 på en arena som tar över 60. Detta beror mycket på att de är Le Classique på söndag. Men de ska ändå vara en bättre publiksiffra än 10,000. Men som tur är så är matchen ännu inte spelad och man kan hoppas att de blir en bättre siffra än vad de spekuleras om.Nu till dom båda lagen.Marseille kommer ifrån en riktig plattmatch senast i ligan mot Strasbourg borta där man hade ledningen två gånger om men lyckades inte knyta ihop säcken och slutresultat skrevs till 3-3 efter att Mitroglou kvitterade med 2 minuter kvar av ordinarie tid.Vitória som är motståndet för OM imorgon har gått tungt i ligan men kommer senast ifrån en skön 6-1 seger.De är ett lag som sagt ifrån Portugal kom fyra i fjol i Portugals högstsaliga. Laget grundades den 22 september 1922. Laget ligger i staden Guimarães som ligger i Norra Portugal och har ungefär 52.000 invånare. Arenan slaget spelar på heter Esatdio D.Afonso Henriques och tar 30.000 supportrar. Vitória har aldrig vunnit högstaligan i Portugal men har några tredjeplaceringar som bästa resultat. Men dom har vunnit Portugisiska cupen och Portugisiska Super Cupen.Alla spelare ska vara tillgängliga för matchen imorgon.Jag börjar med att ta upp en sak jag glömde i senaste bästa från omgång 9. Steve Mandanda bröt ett nästan 60 år gammalt rekord efter att ha gjort sin 453 match i OM tröjan vilket verkligen är värt att hylla även så här i efterhand.Men nu tillbaka till den här matchen. Marseille´s försvar var allt annat än bra senast mot Strasbourg. De måste steppa upp två om inte tre gånger i matchen mot Vitória. Även fast de förhoppningsvis inte är jättenödvändigt eftersom Marseille ska kunna slå Vitória även med ett halvtaskigt försvar men med tanke på att de är PSG som väntar på söndag så kan de vara bra att hitta lite självförtroende.Konstantinos Mitroglou fick hittat nätet direkt i debut för OM är otroligt viktigt eftersom de är anfallarna tillsammans med försvarsspelet som har varit de stor frågetecknet så här långt in i säsongen.Y.Pele, S.Mandanda – H.Sakai, B.Kamara, Rolando, A.Abdennour, P.Evra, J.Amavi, A,Rami – M.Sanson, L.Gustavo, G.Sertic, M.Lopez, A-F. Zambo Anguissa – L.Ocampos, D.Payet, K.Mitroglou, C.Njie, B.Sarr, F.Thauvin, V.Germain.Vann Senaste ligamatchen med övertygande 1-6 borta. I Europa League har laget inte heller övertygat 1-1 hemma mot Red Bull Salzburg som Marseille förövrigt förlorade mot men 1-2 borta mot Konyaspor är inget att skryta med direkt. En positiv sak att plocka ifrån Vitória är att dom oftast gör mål i sina matcher. Men lika ofta som dom gör mål så släpper dom in lika många eller till och med fler. Vitória har även många som kan göra mål och som har gjort mål. men som jag skrev så släpper dom in mycket och har luftat 2 målvakter redan som har fått spela 4 matcher i var.: Klockanc19.00 den 19 september på Orange Velodrome i Marseille. I den här matchen kommer vi att ha en svensk på planen också domare för dagen är Stefan Johannesson som vi alla som följer allsvenskan känner till.: Matchen kommer att sändas på Eurosport player med sändningsstart 18.55.