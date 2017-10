Inför Strasbourg - OM

Spelarna är tillbaka i Marseille efter landslagssamlingen och är redo för omgång 9.

Senast Marseille spelade en match i ligan spöade man Nice med 4-2 efter ha vänt 2-0 underläge till seger. Nu väntar dock ett lättare motstånd på pappret men jobbet ska ändå göras. Strasbourg som är nykomlingar kommer på besök till Orange Velodrome för att göra söndagskvällen jobbig för Marseille.Strasbourg´s senaste match slutade med uddamålsvinst mot Freiburg.Luiz Gustavo är avstängd efter ett rött kort i matchen mot Nice. Annars ska alla spelare vara tillgängliga.Kommer senast ifrån en seger som sagt men de var ett tag sedan dess nu och mycket kan ha hänt under den tiden. Men i den matchen var Lucas Ocampos en stor faktor till att vändningen kunde fullbordas och dom tre poängen följde med hem till Marseille.Annars är de Clinton Njie som har fått vara den bidragande kraften framåt med 5 mål på 6 matcher är han också bästa målskytt i Marseille den här säsongen. Men de är inte målskyttet som har varit de stora problemet även fast de har varit lite trögt med de. Defensiven är de som Marseille måste få till för att kunna utmana om en topp tre placering i år. Vilket ändå måste ses som målet att får spela CL nästa säsong.Men med en vinst för OM imorgon så kliver laget om både Lyon och Saint-Etienne som har spelat sin 9 omgång och liver upp på samma poäng som Monaco fast troligtvis med sämre målskillnad.Y.Pele, S.Mandanda - H.Sakai, B.Kamara, Rolando, A.Abdennour, j.Amavi, P.Evra, A.Rami – M..Sanson, G.Serrtic, M.Lopez, a-f Zambo Anguissa – D.Payet, K.Mitroglou, C.Njie, B.Sarr, F.Thauvin, V.Germain.Har bra spridning på deras målskyttar med sex olika. Men problemet är att alla dom sex har bara gjort ett i var. Vilket inte alls är något imponerande facit. Än värre blir de när man har släppt in mer än de dubbla rättare sagt fjorton stycken. Men med de tycker man att man inte borde ha plockat så mycket poäng men laget har ändå lyckats skramlat ihop 5 poäng hittills och har med de 2 poäng mer än FC Metz som vi hittar längst ner i tabellen. Med en stark defensiv och att Strasbourg tar vara på sina lägen som man kommer att få så finns all möjlighet till att laget åker hem med åtminstone ett poäng.: 21.00 söndagen den 15 oktober på Stade de la Meinau i Strasbourg. Matchen kommer att dömas av Antony Gautier.: Matchen kommer inte att sändas på någon svensk TV-kanal.