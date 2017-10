Omgång 9 med Marseille ögon

Marseille åkte till Strasbourg för att plocka hem 3 poäng men de blev svårare än väntat.

Strasbourg tog emot Marseille på söndagskvällen för att stänga omgång 9. Ett Marseille som senast kom ifrån en 2-4 seger mot Nice. Men de blev ingen dans på rosor den här söndagen inte.Marseille tog ledningen med 1-0 redan efter 5 minuter genom Payet. Men Strasbourgs Jean Eudes Aholou kvitterade till 1-1 innan haltid. Men tre minuter in i andra så gjorde Sanson 2-1 till OM. Men de skulle inte stå sig så länge för i den 60 minuten kom 2-2 av Bakary Kone. Dimitri Lienard gav Strasbourg ledningen med en kvart kvar. Men nyförvärvet Kostas Mitroglou kunde kvittera med två minuter kvar.Strasbourg – OM 3 – 3Nyförvärvet Kostas Mitroglou som har varit skadad inledningsvis gjorde sin debut i OM tröjan på söndagen. Till slut fick Mitroglou även trycka in en boll i nätet efter att han haft några riktigt bra lägen under matchens gång. De är vad Marseille behöver en så kallad nummer 9 spelare som kan göra mål. Germain har haft en riktigt torka ända sedan säsongen drog igång på riktigt.Att laget har ledningen två gånger om men kan inte stänga matchen mot Strasbourg som minst sagt har haft problem med sin offensiv. Dom har bara gjort 6 mål på dom tidigare 8 omgångarna men lyckas göra 3 i en och samma match mot Marseille säger också lite hur dåligt försvarsspel Marseille har.Egentligen vill jag ha den här tom den här veckan för tappar man ledningen två gånger om så förtjänar man ingen att hamna här men de här klapp, klapp spelet till 1-0 får ändå vara med. Se och njut.