Oavgjort på Alvalade

Porto fick med sig en pinne från Lissabon efter matchen mot Sporting där missade chanser och trötthet satte käppar i hjulen för de blåvita.

Porto var bäst i den första halvleken men det var Sporting som vann bollinnehavet och hörnstatistiken. Huvudstadslaget hade en del spel på offensiv planhalva men det var ändå Porto som kändes farligast och hade de hetaste lägena. Moussa Marega hade en nick i ribban och innan dess slarvade Héctor Herrera bort en superfarlig omställning genom att skjuta över istället för att passa Aboubakar eller Marega i 3mot2-läget som uppstod. Yacine Brahimi var dominant i den första och skapade farliga lägen i princip varje gång han fick bollen på vänsterkanten men bollen ville aldrig in.



I den andra halvleken verkade det som att Jorge Jesus var den som hade inspirerat bäst i halvitidssnacket för Sporting kom ut i hög fart direkt och skapade några vassa lägen men Porto ryckte upp sig och hade ungefär samma kontroll på matchen som i den första fram till den 50-55 minuten. Efter det tog Sporting tag mer och mer i matchen och även om det aldrig kom några superchanser vägde deras andra halvlek till slut upp Portos första, åtminstone nästan. Bruno Fernandes hade ett farlig läge men sköt över och Bas Dost var väldigt nära att kunna stöta in ett inlägg men annars bjöd matchen inte på så mycket mer.



Brahimi blev trött ganska snabbt i den andra och han borde ha blivit utbytt tidigare. Nu väntade Conceição med det bytet till den 87e när han gav Jesús Corona chansen och den senare dribblade direkt av tre spelare och ordnade en frispark i farligt läge som tyvärr inte resulterade i nåt. Otávio och Tiquinho Soares kom också in sent i andra och överlag kändes det som att alla tre byten borde ha kommit tidigare. Nu blev det inte så och 0-0 är ändå ett bra resultat. Porto leder fortfarande ligan med 2 poäng före Sporting och beroende på Benficas resultat ikväll kommer man ha minst 3 poängs försprång på dom också.

2017-10-01 22:47:00

