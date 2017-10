PSG gästade Anderlecht i den tredje omgången av Champions League gruppspelet och man fick den bästa tänkbara starten när Mbappé satte bollen i nät efter bara två minuter. Anderlecht spelade ändå bra och hade ett flertal bra målchanser men PSG och deras topptrio blev för svåra och vann tillslut med 4-0.

Andra halvlek

Anderlecht - Paris SG 0-4

PSG öppnade matchen på allra bästa sätt, mål efter 2 minuter spelade efter att Verratti spelade in bollen mot straffområdet som Mbappé tog emot och sköt in bollen stenhårt i bortre och gav PSG ledningen.Anderlecht tryckte på rejält efter PSGs ledningsmål och man hade två riktigt bra målchanser bara minuter efter PSGs mål varav ett riktigt bra skott som gick precus utanför och en nick som Areola tvingades ingripa på.I den 12.e minuten så drog Onyekuru förbi Alves på vänsterkanten och kom fri mot målvakten Areola men återigen så stod fransmannen för en riktigt bra räddning och lyckades ännu en gång rädda en farlig målchans från Anderlecht.Mbappé var otroligt nära att utöka PSGs ledning i den 24.e minuten efter att Anderlecht slarvat i försvaret när man skulle passa hem till egen målvakt. Bollen blev för svagt slagen och Mbappé han upp den och kom fri mot Sels i målet som precis fick en hand på bollen när Mbappé försökte dra med sig bollen åt sidan. Neymar plockade upp returen och hade mer eller mindre bara att lägga in bollen i mål men sköt utanför.I den 44.e minuten så samarbetade topp trion i PSG som sedan resulterade i ett mål. Mbappé passade Neymar som prövade lyckan med ett hårt skott som Sels släppte retur på som gick till Mbappé som i sin tur spelade in bollen till Cavani som nickade in PSGs andra mål i matchen.Precis i inledningen av andra halvlek fick vi se prov på ännu ett samarbete från trio i topp för PSG. Efter lite väggspel mellan Mbappé och Neymar så fick Cavani tillslut bollen i ett mycket bra läge i strffområdet men kunde inte riktigt hålla nere skottet som tog i ribban och ut till en inspark.PSG hade ett flertal chanser att utöka sin ledning och bästa chansen hade Cavani som var helt fri mot målvakten men försökte med något som liknande en chipp men bollen gick bara ett par centimeter framåt och Sels kunde enkelt ta hand om bollen.I den 65.e minuten fick PSG en frispark någon meter utanför straffområdet. Neymar tog hand om den och elegant placerade bollen under muren och in i målvaktens högra hörn, 3-0 PSG.Emery gjorde samtliga sin byten inom loppet av tre minuter. Motta klev av och in kom Draxler. Sedan fick vi se Cavani och Verratti lämna planen till förmån för Lo Celso och Di Maria.Anderlecht fick chansen att reducera i den 79.e minuten när Hanni fick till en bra nick som Areola fick slänga sig och göra en räddning på Onyekuru tog hand om returen men sköt bollen klockrent i ribban.Di Maria fick avsluta målskyttet i den 88.e minuten och fastställde också slutresultatet till 4-0 för PSG.PSG har fortfarande inte släppt in ett enda mål i Champions League denna säsong och man leder gruppen med en målskillnad på 12-0 och har fullpott så här långt efter tre omgångar. Härnäst väntar Le Classique mot Marseille Ligue 1 för PSG.Bollinnehav: 51%-49%Skott: 13-15Skott på mål: 6-6Hörnor: 6-1