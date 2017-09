2017-09-12 20:45

Celtic - PSG

0-5



Celtic - Paris SG 0-5: Utklassning i Skottland

PSG gästade Celtic i den första gruppspelsmatchen av Champions League och det blev en rejäl utklassning där PSG vann med hela 5-0, en siffra som faktiskt kunde varit betydligt högre.

Första halvlek





Mål! I den 20.e minuten gick Celtic till anfall men blev stoppade strax utanför PSGs straffområde. PSG gick på kontring och Rabiot slog en fantastisk pass till Neymar som med en försvarare bredvid sig ändå kunde ta sig in i straffområdet och skjuta in bollen i mål, 1-0 PSG.



Griffiths fick Celtics första målchans, en riktigt bra sådan på frispark som han knorrade upp mot Areolas vänstra kryss. Men fransmannen i målet stod för en akrobatisk räddning och styrde ut bollen till en hörna.



PSG kontrollerade matchen totalt och var nära flera mål i första halvlek, Celtic hade inte mycket att säga till om.



Mål! I den 33.e minuten slog Verratti ett långt inlägg mot bortre där Neymar nickade ner mot Cavani som missade bollen men som istället gick fram till Mbappé som kunde skjuta in bollen i mål, 2-0 PSG.



Mål! PSG fick straff i den 39.e minuten efter att Cavani blivit neddragen i straffområdet. Cavani tog själv hand om straffen och placerade säker in den i mål, 3-0 PSG.



I slutet av första halvlek fick Sinclair en bra möjlighet att reducera efter att engelsmannen lurat Alves och tagit sig in i straffområdet men Areola kunde göra en rätt så enkel räddning och styra ut bollen till en hörna.



Andra halvlek

Celtic kom ut mycket aggressivare i andra halvlek och blev också straffade därefter med varning. Men man gav PSG mycket mindre tid med bollen inledningen av andra halvlek jämfört med vad man gjorde under hela första.



Emery gjorde sitt första byte i den 61.a minuten där en av matchens bästa spelare klev av, Rabiot och in kom istället tysken Draxler.



Neymar hade chansen att utöka PSGs ledning till fyra mål efter Draxler passat Alves som klackade tillbaka bollen till tysken som i sin tur frispelade Neymar som styod fri i straffområdet men sköt en bra bit över ribban.



Mål! I den 83.e minuten utmanade Draxler som också tog sig förbi sin försvarare för att sedan slå ett inlägg som svenskten Lustig styrde in i eget mål, 4-0 PSG.



Emery gjorde sitt andra byte i matchen med endast 6 minuter kvar, Mbappé klev av och in kom istället Lo Celso.



Mål! Kurzawa slog ett perfekt inlägg mot Cavani som slängde sig framåt och nickade in bollen på ett utmärkt sätt, 5-0 PSG.



Tempot gick ner en aning i andra halvlek, men det stoppade alltså inte PSG från att göra mål som gjorde två mål i andra halvlek. Totalt blev det 5-0 i Glasgow där PSG hade lekstuga med hemmalaget Celtic.



Celtic - Paris SG 0 - 5

Bollinnehav: 38% - 62%

Skott: 7 - 10

Skott på mål: 4 - 6

Hörnor: 3 - 4 PSG öppnade som väntat med att sätta en hög press mot Celtic s mål och hade ett väldigt stort bollinnehav. Och redan efter fem minuter fick man matchens första målchans när Alves provade sig på ett inlägg som Cavani var så när att få en tå på men bollen fick någon meter framför uruguayanen och ut till inspark.I den 20.e minuten gick Celtic till anfall men blev stoppade strax utanför PSGs straffområde. PSG gick på kontring och Rabiot slog en fantastisk pass till Neymar som med en försvarare bredvid sig ändå kunde ta sig in i straffområdet och skjuta in bollen i mål, 1-0 PSG.Griffiths fick Celtics första målchans, en riktigt bra sådan på frispark som han knorrade upp mot Areolas vänstra kryss. Men fransmannen i målet stod för en akrobatisk räddning och styrde ut bollen till en hörna.PSG kontrollerade matchen totalt och var nära flera mål i första halvlek, Celtic hade inte mycket att säga till om.I den 33.e minuten slog Verratti ett långt inlägg mot bortre där Neymar nickade ner mot Cavani som missade bollen men som istället gick fram till Mbappé som kunde skjuta in bollen i mål, 2-0 PSG.PSG fick straff i den 39.e minuten efter att Cavani blivit neddragen i straffområdet. Cavani tog själv hand om straffen och placerade säker in den i mål, 3-0 PSG.I slutet av första halvlek fick Sinclair en bra möjlighet att reducera efter att engelsmannen lurat Alves och tagit sig in i straffområdet men Areola kunde göra en rätt så enkel räddning och styra ut bollen till en hörna.Celtic kom ut mycket aggressivare i andra halvlek och blev också straffade därefter med varning. Men man gav PSG mycket mindre tid med bollen inledningen av andra halvlek jämfört med vad man gjorde under hela första.Emery gjorde sitt första byte i den 61.a minuten där en av matchens bästa spelare klev av, Rabiot och in kom istället tysken Draxler.Neymar hade chansen att utöka PSGs ledning till fyra mål efter Draxler passat Alves som klackade tillbaka bollen till tysken som i sin tur frispelade Neymar som styod fri i straffområdet men sköt en bra bit över ribban.I den 83.e minuten utmanade Draxler som också tog sig förbi sin försvarare för att sedan slå ett inlägg som svenskten Lustig styrde in i eget mål, 4-0 PSG.Emery gjorde sitt andra byte i matchen med endast 6 minuter kvar, Mbappé klev av och in kom istället Lo Celso.Kurzawa slog ett perfekt inlägg mot Cavani som slängde sig framåt och nickade in bollen på ett utmärkt sätt, 5-0 PSG.Tempot gick ner en aning i andra halvlek, men det stoppade alltså inte PSG från att göra mål som gjorde två mål i andra halvlek. Totalt blev det 5-0 i Glasgow där PSG hade lekstuga med hemmalaget Celtic.Bollinnehav: 38% - 62%Skott: 7 - 10Skott på mål: 4 - 6Hörnor: 3 - 4

Celtic-PSG Craig Gordon

Tony Ralston

Mikael Lustig

Jozo Simunovic

Kieran Tierney

Scott Brown

Olivier Ntcham

Patrick Roberts

Stuart Armstrong

Scott Sinclair

Leigh Griffiths



Avbytare

Kristoffer Ajer

Nir Bitton

Dorus De Vries

Odsonne Edouard

James Forrest

Callum McGregor

Tom Rogic

Alphonse Areola

Dani Alves

Marquinhos

Thiago Silva

Layvin Kurzawa

Marco Verratti

Thiago Motta

Adrien Rabiot

Kylian Mbappe

Edinson Cavani

Neymar



Avbytare

Yuri Berchiche

Julian Draxler

Presnel Kimpembe

Giovani Lo Celso

Lucas

Thomas Meunier

Kevin Trapp



ANNONS:

