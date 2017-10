2017-10-14 17:00

Dijon - PSG

1-2



Dijon - Paris SG 1-2

PSG gästade Dijon under lördagen och efter en sömnig första halvlek så vaknade PSG rejält i andra. Men första målet kom först i den 69.e minuten och det såg ut att bli segermålet för PSG. Men Jeannots drömmål i den 87.e minuten såg ut att förstöra allt, men Meunier hade andra tankar och gjorde sitt andra mål i den 92.a matchminuten och sköt därmed segern till PSG.

Första halvlek





PSG hade ett stort bollinnehav men hade tots det väldigt svårt att komma till avslut mot Dijon.



Tvärtom var det för Dijon som nästan vid varje tillfälle som man gick till attack kändes väldigt farliga och man testade Areola tidigt.



Dijon hade två riktigt bra chanser i första halvlek där Areola tvingades ingripa och PSG fick genom Alves en chans i slutminterna av första halvlek genom en frispark som gick i ribban. Annars var det en ganska seg match där Dijon ändå gjorde bra ifrån sig men där gästerna inte alls såg ut att vara sugna på att lira boll.



Andra halvlek

Andra halvlek startade med ett riktigt högt tempo från båda lagen. PSG fick en riktigt bra målchans efter att Di Maria lyft in en frispark mot straffområdet där Mbappé försökte på ett skott men Reynet i målet kunde rädda bollen den gången.



I den 52.a minuten så visade mittbacken Djilobodji prov på teknik när han i offensivt straffområde lade upp bollen till sig själv och provade på en riktigt bra cykelspark som Areola gjorde en riktigt bra räddning på.



Di Maria fick en ypperlig chans att göra matchens första mål i den 54.e minuten efter att målvkaten Reynet kommit långt ut och räddat en boll men släppte retur, en reture som Di Maria fångade upp och behövde mer eller mindre bara chippa in bollen men argentinaren sköt en bit utanför.



Alves spelade fri Mbappé i den 60.e minuten och målvakten Reynet kom ut och räddade bollen men den tog på Mbappé som fick med sig den och precis vid skottögonblicket så kom Reynet tillbaka och fick en hand på bollen som gick ut till en hörna.

En hörna som Neymar tog emot kort och slog ett perfekt inlägg mot Marquinhos som nickade bollen i ribban.



I den 68.e minuten fick Mbappé matchen bästa målchans när Di Maria precis lyckades peta bollen in mot straffområdet innan den gick över kortlinjen, Mbappé blev helt fri men Reynet gjorde ännu en fantastisk räddning och höll Dijon kvar i matchen.



Mål! I den 69.e minuten kom matchens förta mål efter en enomr press från PSG i andra halvlek. Neymar provade på att knorra in bollen men Reynet gjorde en räddning men returen gick till Meunier som kunde skjuta in bollen i mål, 1-0 PSG.



Emery gjorde sitt första byte i den 72.a minuten. Draxler ut och Lo Celso in.

Fyra minuter efter ko mandra bytet där Di Maria klev av och in kom istället Lucas.



Mål! I den 87.e minuten skulle publiken få se ett magiskt mål och det från sin hemma spelare Jeannot.

Dijon lyfte upp bollen för att gå på kontring, Marquinhos missbedömer när han ska gå upp och nicka så Kimpembe fick rensa bollen likt en cykelspark, bollen gick då till Jeannot som befann sig i mitten av PSGs planhalva och drog till direkt på volley och fick en drömträff och kunde se bollen segla in i mål, 1-1.



Mål! I den andra tilläggsminuten så lyfte Alves en lång boll som Mbappé tog ner precis i hörnet av straffområdet han spelade sedan in bollen som gick förbi samtliga i straffområdet och fram till Meunier som sköt bollen mot mål och som kunde ta sig igenom både en och två försvarare och in i mål, 2-1 PSG i den 92.a matchminuten.



PSG vinner matchen efter att ha ryckt upp sig i andra halvlek och nu har man kopplat ett rejält grepp om första platsen i



Dijon - Paris SG 1-2

Bollinnehav: 39%-61%

Skott: 15-18

Skott på mål: 4-8

Dijon-PSG Baptiste Reynet

Cedric Varrault

Papy Djilobodji

Oussama Haddadi

Valentin Rosier

Romain Amalfitano

Jordan Marie

Xeka

Kwon Chang-hoon

Benjamin Jeannot

Naim Sliti



Avbytare

Mehdi Abeid

Florent Balmont

Chafik

Adam Lang

Benjamin Leroy

Wesley Said

Frederic Sammaritano

Alphonse Areola

Thomas Meunier

Marquinhos

Presnel Kimpembe

Yuri Berchiche

Dani Alves

Adrien Rabiot

Julian Draxler

Angel Di Maria

Kylian Mbappe

Neymar



Avbytare

Antoinie Bernede

Alec Georgen

Giovani Lo Celso

Lucas

Christopher Nkunku

Javier Pastore

Kevin Trapp



2017-10-14 18:55:59

