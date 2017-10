Inför Marseille - Paris SG: Le Classique

Sista matchen ut i omgång 10 är inte vilken som helst. Det är Marseille som tar emot PSG i säsongens första Le Classique. Två lag som ligger i toppen av tabellen.

PSG har på senare tid fått en bra statistik nere i Marseille, senast man förlorade var för sex år sedan, 2011 och sedan dess har PSG besökt Marseille fem gånger och man har fyra vinster och en oavgjord. Vinst ikväll och då är det fem raka vinster nere i Marseille för PSGs del som också isåfall drar ifrån Monaco som ligger på en adnra plats.



Paris SG

Vi kommer ifrån en Champions League vecka där PSG besökte Belgien och Bryssel för at möte med Anderlecht. Anderlecht som låg sist i gruppen inför matchen med inte ett enda mål gjort och PSG som låg etta och hade också en nolla i målskillnadsstatistiken men den nollan var på insläppta mål. Dessa nollar skulle inte suddas ut i veckan heller för PSG gjorde processen kort med Anderlecht där Mbappé redan efter tre minuter pangade in 1-0 i en match som slutade 4-0 efter bl.a mål av samtliga i PSGs topptrio.

Men trots den stora skillnaden i siffror så var det enda Anderlecht som bl.a hade mest boll, 51% och man var absolut inte helt ofarliga och man både prövade Areola och PSGs försvar ett antal gånger. En match som mycket väl kan betyda mycket för PSG, speciellt inför vad som komma skall på söndag då det gäller att vara på topp.



PSG har som sagt inte förlorat nere i Marseille sedan 2011 och sedan dess har man fyra vinster och en oavgjord. I fjol spelade man totalt ut Marseille som förlorade med 5-1 och siffrorna hade kunnat bli betydligt större. Men det är ändå Le Classique och även om PSG är mega favoriter så kan allt hända på bortaplan. Hittils har PSG endast tappat poäng i en match och lustigt nog spelades den matchen också på den franska sydkusten, nämligen i Montpellier som fick med sig ett oavgjort resultat.



Emery pratade på presskonferensen inför matchen och menade på att detta är en match som inte är lik någon annan och fortsatte:

"Spelarna vet att på söndag är det en speciell match. Den här rivaliteten är känf över hela Europa, över hela världen. Det är en match för båda lagens supportrar men också för fotbollsälskare i Frankrike. Spelarna är väl medvetna om detta, för några så blir det här deras första klassiker men jag vet att dessa spelare redan spelat stora matcher och kommer vara extra motiverade att ta hem segern. Den här matchen är inte lik någon annan, det kommer bli en fantastisk match."



Läget i laget

Thiago Silva fick lämna sent återbud i veckan mot Anderlecht men är tillgänglig för spel mot Marseille. Däremot är inte Dani Alves med, inte heller Lucas som fått sitta på bänken en hel del under säsongsinledningen. Thomas Meunier har under veckan haft problem med en fot men är ändå uttagen, belgaren som i Alves frånvaro är den enda högerbacken Emery har att tillgå. Annars har Emery fullt lag att tillgå och vi kommer nog att få se en liknande startelva som vi såg mot Anderlecht i veckan med undantag för att Silva ersätter Kimpembe och Meunier skadade Alves.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Kurzawa, Berchiche, Meunier, Kimpembe, Silva

Mittfältare: Verratti, Rabiot, Lo Celso, Motta, Draxler, Di Maria, Pastore

Anfallare: Mbappé, Cavani, Neymar Jr



Trolig startelva:

(4-3-3) Areola - Meunier, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Marseille

Hemmalaget Marseille har precis som PSG spelar i Europa denna vecka, för Marseilles del så är det Europa League som gäller och där mötte man portugisiska Vitoria på hemmaplan och lyckades vinna med 2-1.

I ligan har man gått bra och ligger på en fjärde plats, två förluster har det blivit så här långt i ligan men har visat prov på bra form den senaste tiden, senast man förlorade var i början på september. Fem vinster två oavgjorda och två förluster är Marseilles facit och det ger dom som sagt en fjärde plats i ligan, men tittar man på deras målskillnad så blir det inte lika roligt. Man gör förvisso fjärde mest mål i Ligue 1 men tillhör botten när det kommer till insläppta mål, nämligen 15 stycken.

Man leds av tränaren Rudi Garcia och L'Equipe lade fram statistik på hans möten med toppklubbarna han mött med Lille, Roma och nu Marseille, vinstsiffran är endast 8%.



Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain

När: Onsdag 22/10, klockan 21.00

Var: Stade Vélodrome, Marseille

TV: Viasat Sport Premium, ViaPlay