2017-09-27 20:45

PSG - Bayern München

3-0



Paris SG - Bayern Munchen 3-0

PSG tog emot Bayern Munchen i ett toppmöte på Parc des Princes i Champions League gruppspelet. En match som första platsen och alla trodde på en jämn match inför men när domaren blåste av matchen så var det ett PSG som kontrat sönder tyskarna och vunnit med 3-0

Första halvlek

Mål!



Bayern taogsig in i matchen rätt så snabbt efter chockstarten och man tryckte tillbaka PSG rätt så rejält. Muller fick Bayerns första målchans efter en snabb tagen hörna men tysken sköt bollen utanför stolpen.



I den 18.e minuten fick Bayern ytterligare en bra målchans efter en kort slagen hörna som sedan lyftes in i straffområdet men PSG rensade, dock bara ut till Martinez utanför straffområdet som fick på en bra träff men Areola gjorde en fantastisk räddning och styrde ut bollen till en hörna.



Bayern pressade PSG rejält, vilket ledde till att PSG fick en hel del kontringar att gå på och i den 27.e minuten fick Cavani ett bra läge när han och Neymar sprang mot en försvarare, Cavani valde skott som gick precis utanför stolpen.



Mål! Trots en bra Bayern press så var det PSG som gjorde matchens andra mål i den 31.a minuten. Dani Alves spelade bollen till Mbappé som med två försvarare tog med sig bollen in i straffområdet. Fransmannen spelade bollen bakåt där Cavani fanns och kunde knorra in 2-0 till PSG.



PSG hade chansen att utöka sin ledning endast fem minuter efter sitt andra mål i matchen. Mbappé tog sig förbi sin motståndare på högerkanten och slog ett inlägg mot Neymar som med en försvarare bredvid sig klackade bollen elegant bakåt till Cavani som inte fick den bästa träffen och borde nog att gjort 3-0 till PSG.



Andra halvlek

Bayern fick andra halvleks första målchans och återigen var det på en hörna och återigen var det Martinez. Denna gång var det dock med huvudet som Martinez använde när han såg bollen gå mot mål men endast för att se Silva rensa bort bollen på mållinjen.



Sekunderna senare så kontrade PSG mot två Bayern försvarare genom Neymar och Mbappé som hade ett samspel och där Neymar tog avslutet men sköt utanför, ett skott som borde gått på mål.



Mål! I den 62.a minuten drev Dani Alves upp med bollen från sin högerbacksplats och spelade bollen ut till höger där Mbappé löpt sig fri mot straffområdet. Fransmannen lurade sin försvarare och försökte sig på ett skott eller en pass in mot straffområdet, bollen tog iallafall på en Bayern försvarare och där dök Neymar upp och petade in bollen i mål, 3-0 PSG.



Emery gjorde sina tre byten inom loppet av tio minuter. Mbappé ut och Di Maria kom in efter 78 minuter spelade.

Andra bytet kom ett par minuter efter och då klev Motta av och Lo Celso kom in i matchen.

Sista bytet kom med två minuter kvar av matchen, Verratti ut och Draxler in.



PSG vinner matchen med 3-0 och man visar ikväll att man tillhör ett av Europas bästa lag. Matchbilden var inte som vi PSG fans är vana vid, dvs. med ett stort bollinnehav. Istället var det omställningar som PSG fick ägna sig åt och det glädjer att laget visar att man behärskar det spelet också.



Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 3-0

Bollinnehav: 42%-58%

Skott: 10-12

Skott på mål: 5-6

Hörnor: 1-18 PSG fick den absolut bästa starten man kunde tänka sig när Neymar i den andra spelminuten fick bollen på sin vänsterkant och vek sedan in mot planen och frispelade Dani Alves som löpt sig fri på sin högerkant. Alves gjorde inga misstag och sköt bollen i mål, 1-0 PSG.Bayern taogsig in i matchen rätt så snabbt efter chockstarten och man tryckte tillbaka PSG rätt så rejält. Muller fick Bayerns första målchans efter en snabb tagen hörna men tysken sköt bollen utanför stolpen.I den 18.e minuten fick Bayern ytterligare en bra målchans efter en kort slagen hörna som sedan lyftes in i straffområdet men PSG rensade, dock bara ut till Martinez utanför straffområdet som fick på en bra träff men Areola gjorde en fantastisk räddning och styrde ut bollen till en hörna.Bayern pressade PSG rejält, vilket ledde till att PSG fick en hel del kontringar att gå på och i den 27.e minuten fick Cavani ett bra läge när han och Neymar sprang mot en försvarare, Cavani valde skott som gick precis utanför stolpen.Trots en bra Bayern press så var det PSG som gjorde matchens andra mål i den 31.a minuten. Dani Alves spelade bollen till Mbappé som med två försvarare tog med sig bollen in i straffområdet. Fransmannen spelade bollen bakåt där Cavani fanns och kunde knorra in 2-0 till PSG.PSG hade chansen att utöka sin ledning endast fem minuter efter sitt andra mål i matchen. Mbappé tog sig förbi sin motståndare på högerkanten och slog ett inlägg mot Neymar som med en försvarare bredvid sig klackade bollen elegant bakåt till Cavani som inte fick den bästa träffen och borde nog att gjort 3-0 till PSG.Bayern fick andra halvleks första målchans och återigen var det på en hörna och återigen var det Martinez. Denna gång var det dock med huvudet som Martinez använde när han såg bollen gå mot mål men endast för att se Silva rensa bort bollen på mållinjen.Sekunderna senare så kontrade PSG mot två Bayern försvarare genom Neymar och Mbappé som hade ett samspel och där Neymar tog avslutet men sköt utanför, ett skott som borde gått på mål.I den 62.a minuten drev Dani Alves upp med bollen från sin högerbacksplats och spelade bollen ut till höger där Mbappé löpt sig fri mot straffområdet. Fransmannen lurade sin försvarare och försökte sig på ett skott eller en pass in mot straffområdet, bollen tog iallafall på en Bayern försvarare och där dök Neymar upp och petade in bollen i mål, 3-0 PSG.Emery gjorde sina tre byten inom loppet av tio minuter. Mbappé ut och Di Maria kom in efter 78 minuter spelade.Andra bytet kom ett par minuter efter och då klev Motta av och Lo Celso kom in i matchen.Sista bytet kom med två minuter kvar av matchen, Verratti ut och Draxler in.PSG vinner matchen med 3-0 och man visar ikväll att man tillhör ett av Europas bästa lag. Matchbilden var inte som vi PSG fans är vana vid, dvs. med ett stort bollinnehav. Istället var det omställningar som PSG fick ägna sig åt och det glädjer att laget visar att man behärskar det spelet också.Bollinnehav: 42%-58%Skott: 10-12Skott på mål: 5-6Hörnor: 1-18

PSG-Bayern München Alphonse Areola

Dani Alves

Marquinhos

Thiago Silva

Layvin Kurzawa

Marco Verratti

Thiago Motta

Adrien Rabiot

Kylian Mbappe

Edinson Cavani

Neymar



Avbytare

Angel Di Maria

Julian Draxler

Presnel Kimpembe

Giovani Lo Celso

Lucas

Thomas Meunier

Kevin Trapp

Sven Ulreich

Joshua Kimmich

Niklas Sule

Javi Martinez

David Alaba

Corentin Tolisso

Thiago

Arturo Vidal

Thomas Muller

Robert Lewandowski

James Rodriguez



Avbytare

Kingsley Coman

Christian Fruchtl

Mats Hummels

Rafinha

Franck Ribery

Arjen Robben

Sebastian Rudy



0 KOMMENTARER 92 VISNINGAR 0 KOMMENTARER92 VISNINGAR ANDREAS KARLSSON

På Twitter: @AndKarlsson

2017-09-28 00:38:56

ANNONS:

Fler artiklar om PSG

PSG

2017-09-28 00:38:56

PSG

2017-09-26 20:09:00

PSG

2017-09-17 22:55:04

PSG

2017-09-12 22:41:37

PSG

2017-09-11 21:19:52

PSG

2017-08-31 19:30:00

PSG

2017-08-25 22:39:59

PSG

2017-08-24 19:00:02

PSG

2017-08-20 23:01:37

PSG

2017-08-13 22:51:54

ANNONS:

PSG tog emot Bayern Munchen i ett toppmöte på Parc des Princes i Champions League gruppspelet. En match som första platsen och alla trodde på en jämn match inför men när domaren blåste av matchen så var det ett PSG som kontrat sönder tyskarna och vunnit med 3-0Det är dags för andra omgången i gruppspelet av Champions League, men vi kan redan nu slå fast vid att vi på onsdagkväll kommer att få se ettan mot tvåan i gruppen när vi väl summerar den. PSG tar emot Bayern Munchen i en mycket viktig om vem som ska ta tag i förstaplatsen på allvar.Lyon gästade Paris och Parc de Princes på söndagskvällen för ett topp möte i Ligue 1. Men det var ingen jättematch från PSG som fick förlita sig på två självmål från Lyon för att vinna matchen.PSG gästade Celtic i den första gruppspelsmatchen av Champions League och det blev en rejäl utklassning där PSG vann med hela 5-0, en siffra som faktiskt kunde varit betydligt högre.Äntligen är Champions League tillbaka, PSG gästar befinner sig i Skottland för ett möte mot Celtic i den första gruppspelsmatchen. En match som PSG får ses som väldigt stora favoriter.Den galna perioden är här, Silly Season i denna artikeln finner du det senaste kring de senaste ryktena om spelare in och ut från Paris Saint-Germain.Ligans bästa anfall mot ligans bästa försvar ställdes mot varandra när PSG tog emot Saint-Etienne på Parc des Princes under fredagskvällen.Lottningen till gruppspelet av Champions League ägde rum i Monaco under torsdagen. PSG blev lottade i grupp B tillsammans med Bayern Munchen, Anderlecht och CelticPSG tog emot Toivonen och Durmaz Toulouse på Parc des Princes under söndagskvällen. En match som också var Neymars debut på Parc des Princes, vilket laget firade med ett målfyrverkeri när man slog Toulouse med 6-2.PSG gästade Karl-Johan Johnssons Guingamp på söndagskvällen och det var också matchen där Neymar gjorde debut. En debut som visade sig vara lyckad med ett mål och en assist i PSGs 3-0 seger över Guingamp.