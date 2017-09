Quincy Promes - överlägsen stjärna i Spartak

Inför Champions League: Krisande Spartak ställs mot Liverpool

Med ligatiteln i princip redan borta och drömmar om en ny storhetsperiod lagda på is så behöver Spartak Moskva en framgång för att få in lite energi i klubben igen. En hemmamatch i Champions League mot Liverpool på hemmaplan kan vara precis rätt för en storklubb som återigen är i kris.



Däremot förtjänade tränaren, Massimo Carrera, allt beröm under fjolårssäsongen. Han var den första på flera år som fick ordning på en annars svårhanterlig spelartrupp och man kan lugnt konstatera att han fick ut max utav en trupp som förvisso inte var tömd på kvalitet, men som inte direkt skrämde de andra lagen inför säsongen.



Men om Carrera gjorde allt rätt 2016/2017 så kan man lika lätt konstatera att han och Spartak gjort det mesta fel den här säsongen. Redan i somras gick det trögt när de värvningarna som Carrera ville ha in inte kom. Fansen & tränaren hade hoppats på att klubben, med en stark ekonomi i ryggen, skulle göra en ordentlig satsning emot



Att slänga ur sig klyschan om "mätta" spelare vore naturligtvis enklast för att förklara Spartaks usla säsongsinledning, och kanske kan spel inför fullsatta läktare i Champions League få laget att tända till igen. Men jag tror inte att det är så enkelt. Även om jag ogillar ordet "överprestera" så var det ungefär det som Spartak gjorde i fjol. Man hade maximalt flyt i flera matcher och inget av lagen bakom dem hade samma jämna nivå. Den här säsongen är den defensiva stabiliteten försvunnen och offensivt är man inte kapabelt till att dominera matcher så som man förväntar sig att ett topplag ska göra. Massimo Carrera gör mycket bra, men han har inte satt ihop någon spektakulär offensiv direkt. Det handlar om att hålla tätt bakåt och sen be för att Quincy Promes har en bra dag och kan avgöra på egen hand.

Nu bör den förväntade matchbilden mot Liverpool passa Spartak aningen bättre än t.ex. en match mot Anzij eller Amkar. Mot Liverpool lär Spartak inte ha speciellt mycket boll och Carrera kan ställa upp ett defensivt 5-3-2 lag och sen hoppas att Promes vaknat på rätt sida, vilket han oftast gör.

