Hemmaförlust efter vändning av gästerna: FK Sarajevo - FK Krupa 2:3

I tionde omgången av den bosniska ligan ställdes huvudstadslaget FK Sarajevo mot FK Krupa. Gästerna lyckades vända i matchens slutminuter och tog med sig 3 pinnar till den lilla staden vid Banja Luka, Krupa na Vrbasu med ca 3 000 invånare. Triumf för gästerna i huvudstaden.

Första halvleken bestod av ett starkt försvarsspel från gästernas sida, Sarajevo fick inga lägen alls under den första halvleken. Däremot tog Krupa ledningen i den 27' minuten. Ljubenovic gjorde ledningsmålet och Sarajevo var nu under press. Hemmalaget hade inte ett enda skott på mål i den första halvleken.I den andra halvleken började Sarajevo bäst, offensivt spel men utan avslut. Krupa däremot var nära på att utöka sin ledning i 62' minuten genom avbytaren Vidovic men Pavlovic i Sarajevos mål räddade skotten från 7 meter. Elvis Saric kvitterade i minut 65', ett långskott från ca 25 meter efter en assist från Ahmetovic.Med 10 minuter kvar av matchen nickade Ahmetovic in ledningsmålet för Sarajevo. Glädjen blev dessvärre kortvarig, Krupa vände och gjorde 2 mål på endast 2 minuter! Sarajevos försvar tabbade sig rejält vid båda målen, Marjanovic och Aleksic blev Krupas frälsare.Sarajevo ligger sexa och har 14 poäng, hela 13 poäng bakom ledande Zrinjski Mostar. FK Krupa ligger på en fjärdeplats med 18 ihopskrapade poäng.Pavlovic, Hodžic, Stanojevic, Novakovic, Saric, Ahmetovic, Rahmanovic, Velkoski, Ivetic, Bekic, Kadušic.Kutic, Jašarevic, Ljubenovic, Dujakovic, Milutinovic, Vukovic, Nikodijevic, Savic, Aleksic, Milanovic, BaricNästa match spelas efter landslagsuppehållet borta mot Sloboda Tuzla 14.10.Målen hitta ni via denna länken: http://sportsport.ba/bh_fudbal/ludnica-na-kosevu-cudesni-preokreti-i-trijumf-krupe/253710#35