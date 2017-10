Jubileum, nya matchtröjor, skandalscener och tabellklättring.

Sarajevo fyllde 71-års jubileum den 24 oktober. Klubben grundades 1946 under namnet SD Torpedo, senare bytte man till nuvarande namnet. För mer information om klubbens historia, klicka på ’’historia’’ här på sidan.

I och med den dåliga uppdateringen från min sida tyckte jag att det skulle vara en bra idé att sammanfatta de senaste två veckorna.I den tolfte omgången av BH Telecom Premijer Liga var det Sarajevo som gästade de regerande mästarna Zrinjski Mostar i Hercegovina. Zrinjski ledde då ligan och var favoriter. Detta mötet anses av många vara en av de bästa matcherna i landet. Mötet spelades 21 oktober.Matchen slutade 1-3 och Sarajevo drog det längsta strået. Målskyttarna för Sarajevo var Kuzmanovic, Saric och Rahmanovic. Målskytt för Zrinjski var Haris Handzic, som är en tidigare Sarajevo-spelare.Det skulle inte bara handla om själva matchen. En drönare flög över Bijeli Brijeg stadion (som stulits av Velez Mostar) med en flagga under den. Flaggan var av nationalistisk karaktär och Zrinjskis supportrar var antaligen inspirerade av albanernas uppvisning i Serbien senast de möttes.De politiska relationerna i landet är väldigt komplicerade och jag känner att jag inte vill förklara omständigheterna vidare. Zrinjski kommer bli straffa för slarv men även Sarajevo kommer bli straffade för pyroteknik.Ifall ni undrar mer om Herceg-Bosna så är det bara att googla upp det då jag vill undvika politik på denna sida. Drönaren och flaggan kan ni se via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=-LNv1SSCJmI Den 24 oktober fyllde klubben 71 år. Mer om klubben och dess historia kan ni läsa under fliken ’’historia’’.Efter att Husref Musemic tog över som tränare, har det i stort sätt gått spikrakt uppåt. Efter segrarna mot Sloboda Tuzla och Zrinjski Mostar, blev det dags för Sarajevo att möta Celik Zenica. I 13 omgången segrade Sarajevo med 5-0 på hemmaplan mot ett Celik som ligger på en tiondeplats av Ahmetovic. Sanjin Lelic gjorde 5-0 och fastställde slutresultatet i början av andra halvlek.Sarajevo ligger nu på en fjärdeplats med 23 poäng. Leder gör Siroki Brijeg med 28 poäng. Zeljeznicar ligger tvåa och Zrinjski Mostar (regerande mästarna) ligger trea. Både Zeljeznicar och Zrinjski har samma poäng som Siroki men sämre målskillnad.Sarajevo har tillsammans med Nike tagit fram nya matchtröjor. Både hemma och bortatröjan kommer att prydas av en lilja på sidan. Liljan är en viktig och historisk symbol för Bosnien – Hercegovina och dess folk, liljan pryder även den historiska bosniska flaggan. För en bättre översikt av tröjorna kan ni klicka på länken under. Tröjorna kommer användas först vid ett eventuellt spel i Europa nästa sommar.