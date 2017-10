SARAJEVOS SUPPORTERGRUPP - HORDE ZLA FIRAR 30 ÅRSJUBILEUM

Sarajevos supportergrupp Horde Zla hör till en av de mest respekterade och fruktade supportergrupperna i södra Europa men även i resterande delarna av den gamla kontinenten. På dagens datum för 30 år sedan grundades klubbens mest dedikerade ultras Horde Zla.

Horde Zla är en ultrasgrupp där de mest dedikerade och hängivna supportarna av FK Sarajevo tillhör. Den tidigare benämningen för fansen var Pitari, då man syftade på maträtten pita som är en filodegspaj med olika fyllningar. Benämningen har blivit väldigt representativ eftersom i den gamla delen av Sarajevo (Bašcaršija) hörde fansen till FK Sarajevo till och det var oftast familjer från högre klasser i samhället. Pajen kommer in i bilden eftersom det var där som dessa pite gjordes. Idag använder stadsrivalen FK Zeljeznicar denna term numera i nedlåtande jargonger.På 80-talet började Pitari få ett rykte av att vara våldsamma och stökiga. Detta exemplifierades efter en match i april 1986 då en sandhuggorm kastades från östra sidan av läktaren till motståndarnas bänk då de möte ’’Crvena Zvezda/Röda Stjärnan’’. Den dåvarande ordföranden för klubben, Svetozar Vujovic beslutade att öppna upp norra läktaren för de mest fanatiska fansen. 80-talet var en stökig period då Horde Zla var inblandade i flera incidenter med bland annat FK Partizans och Veležs supportergrupper. Ryktet började redan då sprida sig.Kort efter huggormsincidenten, år 1987 på dagens datum närmare bestämt, bildades ultrasgruppen Horde Zla (svensk översättning: Horder av ondska) och benämningen av ett fan som tillhörde Horde Zla är Hordaš, eller Hordaši. De som inte var de mest dedikerade fansen blev då Pitari och idag under matcherna brukar Pitari befinna sig på Östra sidan av läktaren medan Horde Zla befinner sig på norra. Horde Zla har även döpt om norra läktaren för att hylla den avlidna supportern Vedran Puljic. Numera heter den ’’norra läktaren – Vedran Puljic’’. Efter bildandet började Horde Zla att växa explosionsartat och gruppen blev snabbt en av de snabbast växande ungdomsorganisationerna i Sarajevo.Kriget i Bosnien skördade många offer, däribland också en del ifrån Horde Zla. När kriget utbröt 1992 och i mars/april samma år, anslöt sig många Hordaši, till den då nybildade bosniska armén för att försvara staden Sarajevo. Idag finns det en minnestavla för att hedra de medlemmar av Horde Zla som gav sina liv för att staden, klubben och landet Bosnien och Hercegovina skulle fortsätta att existera.1997, på 10-årsjubiléet av grundandet, tog Horde Zla åter över norra läktaren och det dröjde inte länge förrän nästa incident skulle äga rum. 1998 var det stadsrivalen Zeljeznicar som fick stå på den mottagande sidan. Horde Zla stormade planen då Željeznicars ultrasgrupp, ’’Manijaci’’, hade attackerat FK Sarajevos målvakt Mirsad Dedic och ett stort bråk inträffade på planen som ledde till över 30 skadade.På senare år har de grövre incidenterna kommit av sig, förutom en händelse som skulle ha förödande konsekvenser, både för Sarajevo som klubb, men också Bosnien och Hercegovina som land och för ligan. I oktober 2009 mötte Sarajevo en annan rival, Siroki Brijeg, på bortaplan. Siroki Brijeg är annars känt för att ha högerextrema ’’Skripari’’ som sina supportrar och när lagen möts blir det ofta konflikter. Just denna gång skulle det gå alltför långt. Upplopp uppstod och en Sarajevo-supporter, Vedran Puljic, miste livet genom att bli skjuten i huvudet. Detta resulterade i stora protester där de bosnjakiska klubbarna starkt kritiserade hur polisen skött arbetet. Den skyldige till mordet har inte blivit dömd och rättvisan har inte skipats, varken för den avlidnes familj eller för supportrarna.Horde Zla har en väldigt nära vänskaplig relation med Dynamo Dresdens ultras ''Ultras Dynamo'', FK Sarajevo och Dynamo Dresden är samarbetsklubbar. Även ''Red Army'', Velez Mostars mest hängivna supportrar, har en nära relation med Horde Zla.Horde Zla är idag en av dem bästa supporterklubbarna, både i Bosnien och Hercegovina men också internationellt. Tifot mot Borussia Mönchengladbach i Europa League -kvalet i augusti 2014 är bara en bråkdel av det som Horde Zla har visat upp.Andra kända Sarajevosupportrar och sympatisörer är många. Läs nedan för ett urval.· Enis Bešlagic – Bosnisk skådespelare och TV-profil.· Halid Bešlic – Bosnisk folk- och sevdahsångare.· Emerik Blum – Bosnisk judisk affärsman och filantrop.· Jovan Divjak – Pensionerad krigsveteran och överbefälhavare.· Safet Isovic – Den absolut största sevdahsångaren i landets historia men även I hela f.d Jugoslavien.· Alija Izetbegovic – Republiken Bosnien och Hercegovinas första president.· Nenad Markovic – Pensionerad bosnisk basketspelare.· Dino Merlin – Artist och låtskrivare, skrev Bosnien & Hercegovinas första nationalsång ’’Jedna si Jedina’’ som idag används flitigt av BH Fanaticos (landslagets supportergrupp) men även av de andra bosniakiska supportergrupperna.· Kemal Monteno – Bosnisk sångare och låtskrivare.· Danis Tanovic – Prisad filmskapare.’’Horde, Bog i Carsija, nek’ neka zivi Bosna, nasa drzava’’