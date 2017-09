Tredje vinsten i rad för Sarajevo

Sarajevo tog sin tredje raka trepoängare borta mot Radnik Bijeljina.

I den nionde omgången av bosniska BHT Telecom Premijer Liga, åkte Sarajevo till nordöstra Bosnien, där de skulle ställas mot Radnik Bijeljina.Radnik föll med 1-4 och Sarajevo har tagit 10 poäng på de senaste 4 matcherna, varav de tre senaste matcherna har slutat med vinst för Sarajevo.Gästerna inledde bäst, Ruzic orsakade straff för hemmalaget, Velkoski tog ansvaret och sköt in 0-1 efter 14' minuter. Sarajevo kontrollerade hela halvleken men även matchen överhuvudtaget, Rahmanovic och Velkoski hade sina lägen men det blev inga mer mål i den första halvleken. Radnik Bijeljinas bästa målchans kom genom Dino Besirevics frispark som träffade ribban från ca 20 meters avstånd.I den andra halvleken demolerade gästerna värdlaget totalt. Ahmetovic gjorde 0-2 i 54' minuten efter en assist av Velkoski. Mersudin Ahmetovic skulle göra sitt andra mål i 70' minuten, denna gången med hjälp av Hebibovic, Ahmetovic bröstade ner bollen och sköt in en halvvolley bakom Radniks målvakt Ruzic.Resultatet 0-3 ändrades till 0-4 knappa 9' minuter senare, då kaptenen Mihojevic slog in bollen i mål.På stopptid reducerade hemmalaget genom Glisic, 1-4 slutade matchen och Sarajevo ligger nu på övre halvan av tabellen. Efter 9 omgångar har Sarajevo skrapat ihop 14 poäng och ligger femma. Leder gör Zrinjski Mostar på 24 poäng, 8 vinster och endast en förlust.Radnik - Sarajevo 1:4 (Glišic 90+, Velkoski 14' (p), Ahmetovic 54', 70', Mihojevic 79')Ružic, Blaic, Radovic, Franic, Beširevic, Sreckovic, Mekic, Peco, Hodžurda, Ðuric, Okic.Pavlovic, Hodžic, Stanojevic, Saric, Ahmetovic, Rahmanovic, Velkoski, Ivetic, Mihojevic, Bekic, Kadušic.Nästa match spelas hemma mot FK Krupa 1 oktober med start 16.00.