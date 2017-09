EuroTalk: ”De har fått den perfekta starten”

Veckans EuroTalk om Champions League, smeknamn, Chelseas problem och mycket annat.

Det är måndag och halva panelen är på resande fot. Ändå finns det mycket att säga i veckans avsnitt av EuroTalk. Bland annat om Champions Leagues första gruppspelsomgång, smeknamn på spelare, Chelseas problem och Lazios framfart.



Men också om en 16-årig supertalang, Barcelonas nedåtgående spiral, tjaffset i PSG och Alexander Isaks debut i Bundesliga. Bland mycket annat.



EUROTALK



I panelen: Martin Åslund, Kristian Borell

Programledare: Björn Johnson



Se veckans avsnitt nedan





2017-09-18 17:05:00

