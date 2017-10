EuroTalk: ”Besök verkligheten”

Se veckans EuroTalk med Martin Åslund, Kristian Borell och David Fjäll.

Det är måndag och finns som vanligt mycket att analysera och diskutera i EuroTalk. Veckans avsnitt tar bland annat upp Sveriges VM-kval, kommande stormatcher i fotbollseuropa och vad som händer i Barcelona.



EUROTALK



I panelen: Martin Åslund, Kristian Borell

Programledare: David Fjäll



Se veckans avsnitt nedan





0 KOMMENTARER 98 VISNINGAR 0 KOMMENTARER98 VISNINGAR FANTV.SE

2017-10-09 19:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om SvenskaFans

SvenskaFans

2017-10-09 19:05:00

SvenskaFans

2017-10-02 16:30:00

SvenskaFans

2017-09-25 22:55:00

SvenskaFans

2017-09-18 17:05:00

SvenskaFans

2017-09-11 16:35:00

SvenskaFans

2017-09-04 15:45:00

SvenskaFans

2017-09-02 10:10:00

SvenskaFans

2017-09-01 14:30:00

SvenskaFans

Här hittar du datum för alla transferfönster

2017-09-01 00:01:00

SvenskaFans

2017-08-30 21:30:00

ANNONS: