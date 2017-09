EuroTalk: ”Han har fått offensiven att blomma”

Maradona eller Messi, Citys framfart i Premier League och regeln som som gör skada i La Liga.

Det är måndag och det betyder nytt avsnitt av EuroTalk. Panelen pratar bland annat om att använda EM för att kvalificera sig för VM, att Conte kommer ta över Milan och regeln som som gör skada i La Liga.



Men också om en utmärkt tränare i Spanien, Manchester United färdigbyggda (?) lag och Valencias pigga inledning på säsongen.



EUROTALK



I panelen: Martin Åslund, Makoto Asahara, Noa Bachner, Kristian Borell

Programledare: David Fjäll



Se veckans avsnitt nedan





2017-09-25 22:55:00

