EuroTalk: ”Jag gillar inte det jag ser”

Veckans EuroTalk om helgens mest intressanta händelser.

SvenskaFans-skribenten Zoran Zoric gästar panelen för att bland annat prata om Atlético de Madrid. Det blir också snack om den kanske vassaste anfallsuppsättningen i Europa, att stänga transferfönstret innan ligan startar och helgens mest intressanta matcher.



EUROTALK



Panelen: Martin Åslund, Zoran Zoric, Kristian Borell

Programledare: David Fjäll



Se veckans avsnitt här







2017-09-11 16:35:00

