Här är Fifas nya världsranking

Fifa har under måndagen presenterat nya rankingen över landslag där Sverige tappar två placeringar och Tyskland behåller förstaplatsen.





Noterbart är att Peru kliver in i topp tio, Danmark avancerar sju placeringar medan Ecuador och Litauen sjunker mest och tappar 25 placeringar. Våra grannar Norge avancerar 15 placeringar, men ligger ändå på mindre smickrande 58:e plats. Chile, som missar VM, behåller sin niondeplats.



Fifas världsranking

1. Tyskland

2. Brasilien

3. Portugal

4. Argentina

5. Belgien

6. Polen

7. Frankrike

8. Spanien

9. Chile

10. Peru



25. Sverige



2017-10-16 12:05:00

