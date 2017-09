Skottland hade inga bekymmer att besegra Malta

På måndagskvällen tog Skottland ytterligare tre poäng hemma mot Malta. Slutresultatet blev 2-0.

Tabell-läget med två omgångar kvar:

Även om man vann matchen så lyckades även Slovenien vinna sin match, vilket betyder att både Skottland och Slovenien ligger på lika många poäng.Skottland innehar just nu fjärdeplatsen i gruppen och två omgångar återstår innan vi vet vem som kniper andraplatsen och där med har chansen att få spela playoff för att nå VM 2018. En poäng är det upp till Slovakien som just nu ligger tvåa. Det är så gott som klart att det kommer bli England som kniper förstaplatsen som betyder direktplats till VM.Gordon Strachan mönstrade exakt samma startelva som mot Litauen senast.Christophe Berra inledde målskyttet för "Tartan Army" redan efter nio minuter in i första halvlek när han nickar in en hörna signerad Leigh Griffiths Griffiths satte även slutresultatet 2-0 fyra minuter in i den andra halvleken.Skottland har allt i egna händer i de återstående matcherna som är mot Slovakien (6 oktober hemma) och avslutningsvis Slovenien (8 oktober borta).Det är playoff-platsen man får rikta in sig på.