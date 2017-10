Inför: Skottland – Slovakien

Den sista riktigt tuffa utmaning står för dörren. Nu väntar ett nästintill direkt avgörande möte med Skottland - där Slovakien ska visa om man är ett lag för VM och om man på allvar börjar växa till sig som fotbollsnation i Europa.

"I matchen hemma mot Skottland hade vi kniven mot strupen - nu har vi två"

, inledde 26-årigen i en intervju med tidningen SME och fortsatte:







Mak med två mål i 3-0-segern i Trnava förra hösten | Foto: Reuters Om vi vill behålla vår placering måste vi helt enkelt få med oss ett bra resultat från Skottland och mot Malta. Vi vet hur viktiga dessa matcher är och vi älskar det. Ni såg hur vi spelade senast när vi var försatta i samma typ av press. Vi spelade vår bästa fotboll någonsin.Mak med två mål i 3-0-segern i Trnava förra hösten | Foto: Reuters

– Skottarna är ett kämpande lag. De ger dig ingenting gratis och de krigar för varje boll. Spelar vi så som vi har gjort i de tidigare två mötena, där vi har varit starka med bollen och haft spelövertaget, har vi en väldigt stor chans att vinna. De senaste två matcherna har varit de bästa vi har spelat sen jag anslöt till landslaget. Fortsätter vi på samma spår, vinner vi i Skottland,

Weiss - given eller slut?

Segern mot Celtic kommer för alltid att vara ett av mina finaste minnen från karriären. Stämningen på Hampden Park var makalös,

inledde Weiss för pressen tidigare i veckan.

Vladimír Weiss har, trots sina fina egenskaper, på senare tid ofta varit kritiserad i landslaget. Vissa anser att han är för loj och inte längre passar in i det nya slovakiska spelet, medan andra blandar in 27-åringens privata angelägenheter med hans prestationer på planen. Trots det har han successivt vuxit till en given spelare i Ján Kozáks lag - och är dessutom en av de viktigaste när det kommer till att skapa luckor i motståndarnas försvar för att sedan servera sina lagkamrater. Med sina erfarenheter från just Skottland, vet han vilka kvalitéer dess landslag innehar och framförallt när de äntrar gräset på sin egen hemmaplan.

– De är bra (skottarna) på hemmaplan, det vet vi. Men vi är ett bättre lag och det ska vi åter försöka visa, precis som vi gjorde förra gången. Det är alltid svårt att spela mot Skottland och jag är inte förvånad över att de fortfarande har chansen att ta sig vidare. Vi fokuserar däremot på oss själva och våra insatser. Såhär långt har vi presterat väl och vårt självförtroende kommer vi att ta med oss även i duellen på torsdag.





Weiss - ett ständigt diskuterad man i landslaget | Foto: SME.sk



Det spelet slovakerna visade upp i exempelvis mötet med Slovenien samt England, har positivt överraskat även utomstående. Laget har byggt upp en bredd som håller hög klass, kompletterat med spetsspelare - likt Marek Hamšík - har varit stjärnor en längre tid, men också morgondagens storspelare. Exempelvis de ständigt omnämnda Stanislav Lobotka och Milan Škriniar. Under inledningen av den nya säsongen har flera andra slovaker gjort sig ett namn runt om i Europa och denna höst är en av de individuellt formstarkaste perioderna i modern slovakisk fotbollshistoria.

Play off-läget

Fortsätter man på den inslagna vägen plockar man en välförtjänt plats i play off-spelet - och därefter förhoppningsvis en plats i Ryssland nästa år.

Slovakerna har inför torsdagen en seedad plats bland de nuvarande play off-placerade lagen. Detta innebär att man är ett av de bäst rankade lagen och får därmed "slippa" lag som exempelvis Italien eller Portugal. Därför är just en seger mot Skottland extra viktig för att behålla sin seedade position, även om man i praktiken kan klara av att ta sig till play off vid en förlust. Tabellen över läget finner du

.



Vad det gäller skadeläget i Skottland får man klara sig utan Scott Brown och Stuart Armstrong från Celtic samt Newcastles Matt Ritchie. Tillgängliga finns bland annat Stokes Darren Fletcher, Crystal Palaces James McArthur samt West Ham Uniteds Robert Snodgrass.



I skrivande stund har Ján Kozák ett friskt lag att tillgå. Förutom nämnda Škriniar som är avstängd finns samtliga nyckelspelare tillgängliga, vilket åter ger 63-årige förbundskaptenen vissa lyxproblem. I vanlig ordning presenterades inte någon startelva under dagens presskonferens samtidigt som några överdrivna spekulationer inte är särskilt nödvändiga - speciellt då Kozák säkerligen inte vill göra några grövre förändringar i ett sedan tidigare vinnande koncept.

Potentiell elva:

Kozácik – Hubocan, Durica, Škrtel, Pekarík – Kucka, Lobotka – Weiss, Hamšík, Mak – Nemec





Backsidan lär bli sig lik. Tomáš Hubocan får speltid i Trabzonspor tillsammans med eminenta kollegan Ján Durica och i Fenerbahce är Martin Škrtel även han en given figur i försvarslinjen. Peter Pekaríks insatser i den slovakiska dressen har inte undgått tränare Pál Dardái i Hertha Berlin, som nu har börjat ge slovaken den speltid han förtjänar.



På mittfältssidan är det intressant. Juraj Kuckas form har inte varit strålande, men i en match mot Skottland passar han som handen i handsken. Med sin fysiska men samtidigt solida spelstil blir han en viktig kugge i det defensiva mittfältet, med förutsättningen att håller sig ifrån de onödiga varningarna. Bredvid och något mer spelförande lär Stanislav Lobotka återfinnas. Det är ständigt en fröjd att följa Lobotka på planen och deta är något som även scouter i toppklubbar i Europa också har fått uppfattningen om. I såväl



Längst fram; Adam Nemec. Ofta kallad för "träbenet" är den bäste poängplockaren i landslaget detta kval. Hans styrka, storlek och måltjuvsaura kan bli direkt avgörande i en match mot Skottland. Även 32-årige Nemec har varit på Premier League-klubbars läppar, men utan att Dinamo Bukarest velat släppa honom.



Lagets bäste poängplockare, Adam Nemec (t h) gjorde mål även mot Skottland | Foto: SME.sk

Nu är det inte långt kvar till avspark på Hampden Park. Förväntningarna är skyhöga och stämningen lär definitivt snudda vid absolut magi. Inte bara för de tiotusentals skönsjungande skotska fansen, utan också för de tusentals slovaker som kommer att närvara. Biljetterna till bortasektorn tog slut så fort att förbundet frågade om att få ytterligare en sektion tilldelad. Svaret blev dessvärre negativt, men att slovakerna kommer att höras är det inte några som helst tvivel om.



Slovakerna spelar kanske sin bästa fotboll någonsin. Nu står man för en tuff utmaning som på något sätt ska bevisa om deras prestationer har varit en ren tillfällighet eller om man på allvar börjar växa till sig som fotbollsnation i Europa.



Visst skymtar Vasilijkatedralens färglada tornstoppar vid horisonten? Jag vågar tror det.

Veríme.

Slovensko do toho!

OMGÅNG 8 - GRUPP F (VM-KVAL 2018)

Skottland – SLOVAKIEN

Datum: Torsdagen 5 oktober 2017, 20:45

Plats: Hampden Park, Glasgow

TV - Sverige: Eurosport Play (?)

TV - Slovakien: RTVS 1, start: 20:25

Domare: Milorad Mažic (SRB)

– Samlingssida för kvalet till VM 2018 hittar du

.

