En av Slovakiens bästa mittbackarna genom tiderna lägger landslagskarriären på hyllan | Foto: Performgroup.com

OFFICIELLT: Durica slutar i landslaget

Mittbacksklippan Ján Durica lägger landslagskarriären på hyllan – mötet hemma mot Norge i november blir 35-åringens sista i landslaget.





Ján Durica har med sina över 90 spelade matcher i landslaget satt ett tungt avtryck i slovakisk landslagsfotboll och bildade tillsammans med Martin Škrtel en fruktad mittbacksduo. Den snart 36-årige Dunajská Streda-sonen debuterade mot Japan 2004 och har sedan dess varit en given och ledande pjäs i försvarslinjen – med sin exceptionella styrka, sin spelintellgiens och sin förmåga att från backposition starta kvalificerade anfall.



När Ján Kozák presenterade sin trupp inför träningsmatcherna mot

– Efter matchen mot Malta var det fortsatt ovisst huruvida vi kommer att spela kval eller inte. Det fanns inte utrymme för vidare diskussioner. Nu vet jag att matchen mot Norge blir Duricas sista, sade förbundskaptenen under presskonferensen i förmiddags och fortsatte: Jag har pratat en hel del med Ján, senast idag via telefon, och vad det gäller resterande spelare som "börjar komma till åren" ska jag prata med så småningom. Jag hoppas att inställningen till att representera sitt land fortsätter på samma sätt som det har gjort. I nuläget finns det inga andra spelare som ser slutet på sina landslagskarriärer och de yngre som har kommit in har fortfarande många av de äldre att ta lärdom av.



På Anton Malatinskýstadion i Trnava den 14:e november kommer Durica att tackas av för sina fina insatser i den slovakiska landslagsdressen. Mittbacken fanns med i såväl VM 2010 som EM 2016 och har under sina knappt 100 matcher gjort totalt fyra mål.



Undertecknad vill lyckoönska och tacka Ján för alla de fina fotbollsminnen du har givit mig genom åren. Det är inte utan tårfyllda ögon som denna, förvisso väntade, nyhet togs emot.



Dakujeme, Janko!



Truppen mot Ukraina och Norge:



Målvakter: Matúš Kozácik (Viktoria Plzen), Martin Dúbravka (AC Sparta Praha), Martin Polacek (Zaglebie Lubin)



Försvarare: Peter Pekarík (Hertha Berlin),



Mittfältare: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzen),



Anfallare:

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-10-30 14:58:00 lukasclandl@gmail.comPå Twitter: @lukaslandl2017-10-30 14:58:00

Mittbacksklippan Ján Durica lägger landslagskarriären på hyllan – mötet hemma mot Norge i november blir 35-åringens sista i landslaget.Under denna samlingssida finner ni videor från de mäktigaste ögonblicken i slovakisk fotbollshistoria samt aktuella mål (högst upp i artikeln) från slovaker runt om i världen. Sidan uppdateras sporadiskt. Tips på händelser/videor? Länka i forumet!Han har länge varit en "doldis" som kritiserats för sitt val att spela i MLS. Nu tillhör 23-årige Albert Rusnák en av de bästa i Nordmamerika och intresset för slovaken börjar sakta men säkert att växa.Slovakernas dröm om att nå sitt andra världsmästerskap är släckt. Inga resultat gick Slovakiens väg under måndagen och inga mirakel skedde under tisdagen.Slovakien vann planenligt mot gruppjumbon Malta, men det största fokuset var riktat mot Ljubljana. Slovenien behövde ta poäng av Skottland för att ge Slovakien andraplatsen - och precis så blev också fallet.Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.Efter uddamålsförlusten i Skottland har Slovakien satt sig i en ytterst prekär situation. Nu har inte längre laget ödet i sina egna händer och för att kunna och gå vidare och slåss om en VM-plats, krävs det att flera andra lags resultat går vägen.Róbert Maks filmning och andra gula kort blev avgörande på Hampden Park i Glasgow. Trots ett heroiskt kämpande Slovakien med en målvakt som länge tycktes bli nationalhjälte, skulle ett snöpligt självmål ge Skottland tre poäng - och ett ypperligt utgångsläge till play off-platsen.Den sista riktigt tuffa utmaning står för dörren. Nu väntar ett nästintill direkt avgörande möte med Skottland - där Slovakien ska visa om man är ett lag för VM och om man på allvar börjar växa till sig som fotbollsnation i Europa.VM-kvalets sista gruppspeltrupp är presenterad. Förbundskapten Ján Kozák bjuder inte på några större överraskningar när Slovakien siktar på att behålla andraplatsen och ta sig till play off.