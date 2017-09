OFFICIELLT: Hubocan till Trabzonspor

Trabzonspors förkärlek för slovaker alltjämt intakt - Tomáš Hubocan blir klubbens blott fjärde (!) slovak.

Ryktena kring Tomáš Hubocans vara eller icke vara i franska Olympique Marseille har nått sin konklusion. Den 31-årige Žilina-sonen lämnar Ligue 1 efter bara en säsong där han gick in som ordinarie mittback i den inledande delen av säsongen. Efter en tuff smalbensfraktur som stoppade slovaken från spel i flera månader, hamnade han i frysboxen och kom aldrig riktigt tillbaka.Nu står det klart att "Hubo" lämnar den franska Rivieran för spel i turkiska Süper Lig och Trabzonspor. Karadeniz Firtinasi bekräftade nyheten efter klockan 18 på torsdagskvällen, vilket innebär att man får in sin blott fjärde (!) slovak. Sedan tidigare spelar som bekant Ján Durica, Matúš Bero och Juraj Kucka i laget - där den sistnämnde värvades tidigare under sommarens transferfönster.Hubocan har i landslagssammanhang oftast återfunnits på vänsterbackspositionen, men hade en under tiden i Marseille en mittbacksroll. Slovaken mest framgångsrika i karriären var under sin sejour i Zenit St Petersburg mellan 2008 och 2014. Med sina två ligatitlar, ena cuptitel och supercuptitel, ansågs han vara en av de bästa backarna i den ryska Premier League Kontraktet med Trabzonspor är skriven till nästa sommar.