Rusnák bärande i Real Salt Lake | Foto: NBC Sports

Rusnák - en av MLS bästa

Han har länge varit en "doldis" som kritiserats för sitt val att spela i MLS. Nu tillhör 23-årige Albert Rusnák en av de bästa i Nordmamerika och intresset för slovaken börjar sakta men säkert att växa.





Albert Rusnák har länge varit en doldis i slovakiska fotbollssammanhang. Hans namn nämndes sällan, trots uppfostrandet i Manchester City och en relativt lyckad sejour i Groningen, men när flyttlasset drog till andra sidan Atlanten började rösterna att höjas. Främst då flytten till Real Salt Lake påminde om den Vladimír Weiss gjorde något år tidigare, när han släppte allt var en framgångsrik karriär i Europa kunde ha blivit för att istället fly till den arabiska halvön. Detta var början på en skandalös period präglad av rattfylla, märkliga uttalanden och diverse stolskastningar på nattklubbar.

Albert Rusnák har varit betydligt lugnare på den fronten men flytten till MLS sågs trots allt som ett steg tillbaka. Att det var lönekuveret som var orasken var nog de allra flesta överrens om och när dessutom lagets och 23-åringens start av säsongen blev likblek, nådde kritiken sin kulmen.







Men just när mittfältaren, född i tjeckiska Vyškov, såg ut att förpassas till bänken och frysas ut kom vändningen. Poängen började trilla in och hans självförtroende höjdes till den grad att han under denna säsong tillhör ligans absolut bästa. I veckan presenterades nämligen förteckningen " tredjeplats tätt bakom storstjärnor som David Villa och Sebastian Giovinco. Se hela listan



Slovaken, som är en given startspelare i Mike Petkes lag, har stått för sju mål och 12 assist på sin mittfältsposition - och hans lag slåss nu om en plats i slutspelet med bara en omgång kvar att spela.



Huruvida Rusnák blir kvar i MLS efter säsongen är ännu oklart. Intresset för 23-åringen har sakta men säkert börjat öka från europeiskt håll där även mittfältarens insatser i U21-EM i somras har varit en bidragande orsak.



En sak är dock säker. Slovakernas lyckosamma år fortsätter, där man inte bara börjar ta för sig i Europa - utan också ute i vida världen. Likt Vladimír Weiss och Róbert Mak fostrades Albert Rusnák i den ljusblåa sidan av Manchester. Redan som 14-åring anslöt han till Manchester City där han spåddes en fin framtid - men utan att riktigt glänsa. Efter diverse utlån och testspel lämnade han till slut England och Premier League för hollädnska Groningen där han tycktes ha återfått sin gnista. Istället för att satsa på att slå sig in i europeiska storlag efter sina två år i Eredivise, valde han en väg som de flesta tar i slutet av sina karriärer. Nämligen MLS.

LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-10-17 20:00:00

