VM-kvalets sista gruppspeltrupp är presenterad. Förbundskapten Ján Kozák bjuder inte på några större överraskningar när Slovakien siktar på att behålla andraplatsen och ta sig till play off.

Efter segern mot Slovenien och förlusten mot England har Slovakien sitt öde i egna händer. Med två matcher kvar att spela är andraplatsen fortfarande belägrad av slovakerna, som närmast står inför en tuff och avgörande utmaning. På Hampden Park i Glasgow tas man emot av trean och topptvåjagande konkurrenten Skottland.Vinnaren av mötet har som bekant i princip säkrat en andraplats i gruppen. Skottarnas sista match är dock av betydligt tuffare karaktär än slovakernas; Medan Repre möter Malta hemma i Trnava, ställs Skottland mot en annan jagande kanidat - nämligen Slovenien. Dessutom på bortaplan.För att med säkerhet behålla andraplatsen och dessutom behålla sin plats som seedade i play off-lottningen, behöver slovakerna vinna de två återstående matcherna i gruppspelet. Just nu innehar slovakerna fjärdeplatsen i listan över seedade lag, men är bara ett fåtal rankingpoäng från femman Nordirland. Tabellen finner du här På tisdagsförmiddagen presenterade förbundskapten Ján Kozák den sista gruppspelstruppen för denna säsong. Spelarmässigt har det inte bjudits på några överraskningar men något som däremot är intressant, är att det endast finns en renodlad anfallare.Truppen mot Skottland och Malta ser ut som följer. Låt oss hoppas att det inte är den sista för hösten.Matúš Kozácik (Viktoria Plzen), Martin Dúbravka (Sparta Praha), Martin Polacek (Zaglebie Lubin)Kommentar: Matúš Kozácik är tillbaka och kan förhoppningsvis hålla sig frisk genom landslagssamlingen. Fick som bekant lämna mitt i förra gången, men hans ersättare, Martin Dúbravka, skötte sig väl mellan stolparna. Inför de två viktiga matcherna vill man dock ha sin stabile förstekeeper i målet och förhoppningsvis blir så också fallet.Peter Pekarík (Hertha Berlin), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel(Fenerbahce) Milan Škriniar (Inter), Ján Durica (Trabzonspor), Tomáš Hubocan (Trabzonspor), Norbert Gyömbér (FC Bari), Róbert Mazán (MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Sparta Praha)Kommentar: Inga överraskningar på backsidan. Peter Pekarík har, efter sin fina insatser i landslaget, börjat få speltid i Hertha igen, vilket är ett stort plus. Milan Škriniar hyllas febrilt runt om i Italien och Europa, men kommer att saknas mot Skottland av disciplinära skäl (för många varningar). Ett stort avbräck - men som tur är finns både Ján Durica och Martin Škrtel tillgängliga. Tomáš Hubocan har haft det jobbigt under det senaste året och har äntligen blivit utlånad från Marseille till turkiska Trabzonspor. Har inte gjort något större väsen där ännu, men ett miljöombyte kan ha höjt både själförtroendet och formen.Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzen), Juraj Kucka (Trabzonspor), Ján Greguš (FC Köpenhamn), Róbert Mak (PAOK), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Marek Hamšík (SSC Napoli), Ondrej Duda (Hertha Berlin), Vladimír Weiss (Al-Gharafa), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakow)Kommentar: Mittfältet är lika starkt som vanligt. Supertalangen Stanislav Lobotka har blivit en given man för Celta Vigos lag, medan Ján Greguš växer sig allt starkare i den danska ligan där han tillhör en av de bästa mittfältarna. Ondrej Duda börjar kompensera för sin långa frånvaro och gör det bra i Hertha Berlin, precis som unge Jaroslav Mihalík i polska Krakow. Marek Hamšík börjar spela längre och längre i Napoli, efter att ha inlett säsongen med att bli utbytt efter dryga timmen. Oavsett en viktigt kugge i det slovakiska laget. I USA har Albert Rusnák visat form åtaliga gånger och brukar lyckas ta med sig den till landslagssamlingarna. Överlag ett mycket starkt mittfält, ånyo!Adam Nemec (Dinamo Bukurest)Kommentar: Han ser så ensam ut, den gode Nemec, men vad gör det? Slovakiens bäste poängplockare i kvalet såhär långt (tre mål, fyra assist) och är nu en given herre längst upp. Stor och stark, vilket är viktiga egenskaper i framför allt mötet med Skottland. Har varit på väg till både Bundesliga och Premier League , men Dinamo Bukarest vill inte släppa honom. Ett gott tecken? Ja, förhoppningsvis.En införrapport till mötet med Skottland kommer under nästa vecka.