TV: Škriniars första mål i Inter

Den slovakiske försvarstalangen hjälte i Inters 2-0-seger mot Crotone.

Den 22-årige Milan Škriniar är just nu en av Europas bästa försvarstalanger. 22-åringen kom från Sampdoria till Inter under sommaren och har sedan dess varit en given startspelare i I Nerazzurri. På den korta tiden han har varit i Inter, men även efter sin insats i U21-EM som belönades med en plats i turneringselvan, har flera storklubbar i Europa ryckt i slovaken. Och intresset lär knappast bli mindre efter hans senaste insats.Škriniar gjorde nämligen Inters 1-0-mål borta mot Crotone på lördagseftermiddagen. Efter en frispark in i straffområdet som skapade visst tumult, skickade backen iväg ett relativt löst skott som letade sig in i nätmaskorna. En fin revansch för 22-åringen, som redan i den förra omgången var nära på att få göra sitt första mål i Inter-dressen. Den gången tog hans - betydligt tyngre - avslut klockrent i ribban.Inter vann till slut matchen med 2-0 och går därmed upp på förstaplatsen i Serie A , efter fyra raka segrar i säsongsöppningen.