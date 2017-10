Martin Skrtel och Peter Pekarík - två av Slovakiens bästa spelare i kvalet | Foto: AIMG.sk

VM-drömmen släckt

Slovakernas dröm om att nå sitt andra världsmästerskap är släckt. Inga resultat gick Slovakiens väg under måndagen och inga mirakel skedde under tisdagen.





Det är precis så de flesta slovaker kände när Róbert Mak visades ut mot



För att Repre skulle ha en chans att hamna bland de bästa tvåorna, var man dels tvunget att slå Malta på hemmaplan och dels skulle Slovenien ta poäng från ett pånyttfött Skottland. Efter över 96 nervkramade minuter i Ljubljana var faktumet klart, men trots det kunde inte Ján Kozáks mannar boka in några play off-planer ännu. Ett av uppemot fem resultat från andra grupper behövde gå lagets väg - och sett till förutsättningarna såg det på förhand inte ut som någon omöjlighet. Men slovakernas otur från premiärmötet mot England var där för att stanna - inte ett resultat gick lagets väg.



Irland besegrade

Kroatien vaknade till liv och vann i

Georgien var aldrig riktigt nära att chocka i

Bosnien vann förvisso mot



Att förlora fyra möten i ett kval leder sällan till avancemang. Trots det var slovakerna bara en poäng från att återfinnas bland de bästa tvåorna. Nu var man istället den sämsta och något VM i "Allt skiter sig för Ghana", ropade Lasse Granqvist när Asamoah Gyan brände straffen som i VM 2010 med största sannolikhet skulle Ghana till semifinal. Avancemanget stod där och väntade och de rödgulklädda var bara en spark ifrån att skriva historia. Istället satt bollen i överliggaren och den rafflande och minnesvärda kvartsfinalen mot Uruguay gick till straffar där Sebastián Abreu blev hjälte. Fotbollsafrika begravde händerna i ansiktet.Det är precis så de flesta slovaker kände när Róbert Mak visades ut mot Skottland i torsdags. Över ett års jobb och krigande kastades i soptunnan och slovakernas chans till att nå sitt blott andra världsmästarskap spolades bort. När dessutom Martin Škrtel i en duell stryde in bollen i eget mål i 87:e matchminunten var nog de flesta överrens - det är över.För att Repre skulle ha en chans att hamna bland de bästa tvåorna, var man dels tvunget att slå Malta på hemmaplan och dels skulle Slovenien ta poäng från ett pånyttfött Skottland. Efter över 96 nervkramade minuter i Ljubljana var faktumet klart, men trots det kunde inte Ján Kozáks mannar boka in några play off-planer ännu. Ett av uppemot fem resultat från andra grupper behövde gå lagets väg - och sett till förutsättningarna såg det på förhand inte ut som någon omöjlighet. Men slovakernas otur från premiärmötet mot England var där för att stanna - inte ett resultat gick lagets väg.Irland besegrade Wales på bortaplan.Kroatien vaknade till liv och vann i Ukraina Georgien var aldrig riktigt nära att chocka i Serbien Bosnien vann förvisso mot Estland , men Grekland gjorde processen kort hemma mot Gibraltar. Ett resultat där förvisso få trodde på något mirakel.Att förlora fyra möten i ett kval leder sällan till avancemang. Trots det var slovakerna bara en poäng från att återfinnas bland de bästa tvåorna. Nu var man istället den sämsta och något VM i Ryssland nästa sommar kommer man därmed inte att få uppleva.

0 KOMMENTARER 197 VISNINGAR

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-10-11 11:10:00

