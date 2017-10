Kokar egentligen för mycket för att skriva men kan inte hålla alla tankar inom mig.Först och främst. Hatten av, Montpellier. De vinner helt välförtjänt efter en väl genomförd match. Fantastisk laginsats, precis som i de senaste matcherna. Sessegnon är fortfarande en magisk spelare och tränare Zakarian är en riktig profil. ASSE däremot. Under all kritik. Var ska man börja... kan inte beskriva min ilska med ord riktigt. Vi har chansen att gå upp på andarplatsen men spelar som om vi redan var klara för nedflyttning.Jag efterfrågar: Energi... deltagande... kampvilja...Diony (iskall hela säsongen...) tvingades utgå skadad efter 35 minuter. Söderlund (korpenklass rakt igenom...) gjorde entré. Hela matchen söker vi långbollar mot honom, TROTS att han är markerad av 3-4 gubbar varje gång. Och när han väl bara har en gubbe i ryggen, då vinner han inte nickduellen för han är så jävla kass i luftrummet. En lose-lose situation med andra ord.Varenda hörna är för kort, och då menar jag VARENDA. Samtliga skott vi tog gick minst 10 meter över. Det finns ingen skärpa utan spelana tar skott utan att ens tro på det själva. Och när lägena väl kom (få sådana...) så fanns det ingen skärpa i slutprodukten heller. Hamouma ska göra mål tidigt i första och Cabella ska sätta sitt friläge mot slutet. Men nej, för det finns ingen kvalité i det spelarna gör.Perrin saknas i försvaret, och som vanligt när han är borta klarar de som spelar där bak INTE av att göra jobbet. Oorganiserat och ingen som kan leda linjen. Lacroix (blir arg bara jag säger hans namn...) är nog den sämsta mittbacken jag sett sedan Senderos dagar i Arsenal om ni kommer ihåg hur värdelös han var. Ingen fotbollshjärna ÖVERHUVUDTAGET! Han, Pajot och såklart Söderlund är ett par spelare jag hade kunnat slänga iväg gratis här och nu. Hade till och med kunnat betala för att de ska lämna. Jag hoppas de aldrig mer få representera denna tröja (vilket såklart inte kommer bli fallet...).Och varför i hela friden gick våra spelare in så vårdslöst i varje duell? Tror helt seriöst vi hade 45 frisparkar mot oss hela matchen. SÅ onödigt.Vår enda kreativa spelare är Cabella, en LÅNESPELARE. Säger väldigt mycket tyvärr.Hamouma är en sån jävla stor besvikelse. Bryr han sig ens?70 minuter in i matchen var matchbilden oförändrad och FORTFARANDE hade inga byten gjorts. VARFÖR? Garcia skulle ha agerat redan i paus! Pajot och Maiga gjorde ont att se ihop på det centrala mittfältet. Varför bänkas både Selnaes och Diousse? Tog han så enkelt på uppgiften Garcia att han trodde det skulle duga? Och ALLA kunde se att det var nödvändigt att byta in en av de redan i paus.Detta är MYCKET VÄRRE än Troyesmatchen, och den var riktigt jävla illa...Det mest bisarra är kanske ändå att vi har skickat vår bästa målskytt, Bamba, till reserverna för att han inte vill förlänga sitt kontrakt (vill ha mer lön än det ledningen erbjuder...). Det lämnar oss med Diony och Söderlund. Den första har fortfarande inte gjort mål och saknar självförtroende helt och hållet, den andra ska vi inte tala om mer... han är brutalt dålig. Ska poängtera att det är ledningens beslut att plocka bort Bamba från a-truppen, och det får nu sina konsekvenser.En sorlig och hjärtlös insats på alla sätt och vis och man blir så fruktansvärt trött när samma misstag upprepar sig gång efter gång, när samma spelare är värdelösa match efter match. När ska historien ta slut?Cupmatch mot Strasborg nästa vecka. Given 3-0 förlust.