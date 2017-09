2017-09-14 21:05

FK Vardar - FC Zenit

0-5



Europa League: Zenit krossade Vardar

Det som på förhand hade målats upp som en jobbig bortamatch blev lekande lätt för Zenit. 5-0 borta mot Vardar i en match där segersiffrorna kunde slutat betydligt värre för hemmalaget. Aleksandr Kokorin var på strålande humör och avgjorde matchen redan i första halvlek med sina två mål.





Zenit och Real Sociedad var på förhand solklara favoriter att gå vidare från gruppen och efter den inledande omgången är det ingen som tycker annorlunda. Lagen kommer i princip kunna jogga in tolv poäng på de fyra matcherna mot Rosenborg och Vardar och de två mötena mellan Sociedad och Zenit kommer avgöra vilket lag som vinner gruppen.

Även om motståndet var i det svagaste laget så ska man inte underskatta resultatet för Zenits del. Efter två raka 0-0 matcher där spelet sett allt annat än bra ut var fem mål framåt välkommet och att Aleksandr Kokorin snabbt studsade tillbaka efter ett par mindre bra insatser var viktigt för spelaren själv men också för laget. I den form Kokorin varit under säsongens inledande två månader är det tydligt att det är han som ska leda offensiven och sett till vad han har gjort hittills pekar allt på att det här blir hans både mål och spelmässigt bästa säsong i karriären.

En annan som förtjänar att lyftas fram är Christian Noboa som p.g.a. skador och avstängningar inte fått mycket speltid hittills, men som verkligen visade sin klass under torsdagskvällen och mittfältaren har definitivt gett Mancini en del att tänka på inför helgens ligamatch mot Ufa.



Mål:

0-1 Aleksandr Kokorin (Christian Noboa) 6 min

0-2 Aleksandr Kokorin (Dmitri Poloz) 21 min

0-3 Artem Dzjuba (Aleksandr Kokorin) 39 min

0-4 Branislav Ivanovic 66 min

0-5 Emiliano Rigoni (Christian Noboa) 89 min



Laguppställning:

Andrej Lunev



Branislav Ivanovic (Denis Terentjev 78)

Emmanuel Mammana

Miha Mevlja (Jurij Zjirkov 82)

Domenico Criscito



Daler Kuzjajev

Christian Noboa

Matias Kranevitter



Aleksandr Kokorin (Emiliano Rigoni 62)

Artem Dzjuba

FK Vardar-FC Zenit Filip Gacevski

Hovhannes Hambardzumyan

Boban Grncarov

Darko Velkoski

Vladica Brdarovski

Nikola Gligorov

Juan Felipe

Boban Nikolov

Jaba Jigauri

Tigran Barseghyan

Dejan Blazevski



Avbytare

Igor Aleksovski

Besir Demiri

Darko Glisic

Vanja Markovic

Visar Musliu

Filip Stojcevski

Ytalo

Andrey Lunev

Domenico Criscito

Branislav Ivanovic

Miha Mevlja

Emanuel Mammana

Daler Kuzyaev

Matias Kranevitter

Christian Noboa

Aleksandr Kokorin

Artem Dzyuba

Dmitri Poloz



Avbytare

Sebastian Driussi

Aleksandr Erokhin

Mikhail Kerzhakov

Emiliano Rigoni

Igor Smolnikov

Denis Terentjev

Yuri Zhirkov



