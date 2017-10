Första förlusten i ligan

Zenit dominerade bollinnehavet men hade enorma problem med att skapa målchanser. Det hade även Arsenal Tula men gästerna hade matchens bästa chans och tog också till vara på den i den 73:e minuten och bröt Zenits långa svit utan förluster i ligan.

Zenits första förlust i ligaspelet 2017/2018 är ett faktum. Trots ett stort bollinnehav hade man enorma problem med att skapa målchanser mot ett extremt kompakt Arsenal Tula och även om ingen kan argumentera för att det var rättvist så kändes det inte helt överraskande när gästerna kontrade in 0-1 i den 73:e minuten på vad som onekligen var matchens bästa målchans.

Matchbilden gick att känna igen, för sedan Roberto Mancini tog över så har Zenit haft svårt att imponera mot defensiva lag. Får man det första målet så brukar det lösa sig, men till dess så går man mest och väntar på ett distansskott eller en individuell prestation från Kokorin. Och detsamma skedde här, men Kokorin gjorde en av sina sämre matcher för säsongen och den som oftast står för skotten utifrån, Leandro Paredes, startade på bänken. Mancini motiverade det med att Paredes var sliten efter landslagssamlingen och så må vara fallet, men han är på tok för viktig för det här laget för att sättas på bänken - även om det "bara" är Arsenal Tula som står för motståndet. Paredes ersattes i startelvan utan Matias Kranevitter och landsmannen hade en riktigt dålig dag och förmådde varken att flytta bollen snabbt nog eller vinna tillbaka den högt upp i planen, vilket Paredes är så duktig på att göra.

Det kändes länge och väl som att det skulle bli 0-0 innan gästerna gjorde mål på sin enda riktiga målchans, för Zenit skapade knappt någonting. Kokorin och Poloz tvingade fram räddningar efter skott innanför straffområdet men det kändes aldrig speciellt farligt. De sista 20 minuterna belägrade Zenit motståndarnas planhalva och på en av få lyckade kontringar så lyckades Arsenal skapa en riktigt bra målchans som man också förvaltade, inte rättvist men man kan faktiskt argumentera för att Zenit med så få skapade målchanser inte förtjänade att vinna heller.



Förlustsviten i ligan är nu bruten och även om det aldrig var rimligt att tro att Zenit skulle gå igenom ligan obesegrade så var det inte direkt i en match som den här som man trodde det skulle bli förlust. Med ett på pappret ganska behagligt spelschema framöver var förhoppningen att man skulle kunna rycka till sig ett så pass stort försprång innan vårsäsongen att fokus till våren istället kunde ligga på Europa League, men med de problem Zenit haft att bryta ner defensiva lag så är det nog lite för mycket att hoppas på.



Mål:

0-1 Evans Kangwa 73 min



Laguppställning: Andrej Lunev



Igor Smolnikov

Branislav Ivanovic

Miha Mevlja

Domenico Criscito



Daler Kuzjajev (Leandro Paredes 65)

Matias Kranevitter

Alexander Jerokhin (Dimitri Poloz 81)



Aleksandr Kokorin

Sebastian Driussi

Oleg Sjatov (Artem Dzjuba 46)



0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-10-16 17:23:23

ANNONS:

Fler artiklar om FC Zenit

FC Zenit

2017-10-16 17:23:23

FC Zenit

2017-10-08 11:44:05

FC Zenit

2017-10-03 21:46:46

FC Zenit

2017-09-28 21:34:52

FC Zenit

2017-09-25 16:53:44

FC Zenit

2017-09-22 14:04:33

FC Zenit

2017-09-19 15:22:47

FC Zenit

2017-09-15 15:11:07

FC Zenit

2017-09-12 14:05:33

FC Zenit

2017-09-04 15:11:00

ANNONS:

Zenit dominerade bollinnehavet men hade enorma problem med att skapa målchanser. Det hade även Arsenal Tula men gästerna hade matchens bästa chans och tog också till vara på den i den 73:e minuten och bröt Zenits långa svit utan förluster i ligan.Zenits sportchef, Konstantin Sarsanija, avled igår kväll. Sarsanija fördes till sjukhus i Moskva där han var för att se det ryska landslaget tillsammans med andra representanter från klubben men hans liv gick inte att rädda.Zenit gick mot sin första förlust i ligan för säsongen men i den 85:e minuten kvitterade Leandro Paredes till 2-2 och räddade en poäng borta mot Anzji. Ett mål som håller Zenit kvar i ensam serieledning med två poäng.Zenit besegrade Real Sociedad hemma i Sankt Petersburg på torsdagskvällen och som vanligt den här säsongen var det Aleksandr Kokorin som låg bakom segern. I första halvlek utnyttjade han ett misstag från målvakten och i den andra nickade han elegant in 3-1.Zenit ryckte åt sig ett fyra poäng stort försprång i titelstriden när man på söndagkvällen besegrade Krasnodar på bortaplan. Roberto Mancini ställde ut en ifrågasatt startelva men efter matchen är det bara att konstatera att italienaren träffade helt rätt.Den ryska cupen brukar bjuda på skrällar men av de tio matcher där lag från högsta divisionen slogs ut var det Dinamo Sankt Petersburgs 3-2 seger mot Zenit som träffade hårdast.Zenit hade en väldigt bekväm dag på jobbet när man under måndagskvällen körde över Ufa på hemmaplan och vann med 3-0. I en match som aldrig var särskilt dramatisk kunde Zenit kosta på sig att vila ett par ordinarie spelare och ändå komma undan med tre enkla poäng.Det som på förhand hade målats upp som en jobbig bortamatch blev lekande lätt för Zenit. 5-0 borta mot Vardar i en match där segersiffrorna kunde slutat betydligt värre för hemmalaget. Aleksandr Kokorin var på strålande humör och avgjorde matchen redan i första halvlek med sina två mål.Zenit är fortsatt obesegrat i ligaspelet men trots 74% bollinnehav borta mot Dinamo Moskva var det hemmalaget som var närmast segern. Zenit visade återigen att man har problem mot mer defensiva lag och bristen på kreativitet lyste tydligt igenom.Tolv spelare in och lika många ut. Det blev resultatet när Zenits nya sportsliga ledning med Konstantin Sarsanija och Roberto Mancini i spetsen ledde renoveringsarbetet efter Mircea Lucescus år i klubben. Med en kompetent sportslig ledning på plats ser framtiden för Zenit betydligt ljusare ut än vad den gjorde i våras.