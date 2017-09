Kokorin glänste när Zenit tog ledningen i gruppen

Zenit besegrade Real Sociedad hemma i Sankt Petersburg på torsdagskvällen och som vanligt den här säsongen var det Aleksandr Kokorin som låg bakom segern. I första halvlek utnyttjade han ett misstag från målvakten och i den andra nickade han elegant in 3-1.



Men trots att ledningen bara var ett mål så kändes det aldrig speciellt farligt. Zenit försvarade sig utmärkt och efter en timmes spel skulle man stänga matchen helt och hållet. Branislav Ivanovic slog ett perfekt inlägg från höger och Kokorin nickade in 3-1 och gjorde sitt andra mål för kvällen. Mötena mot Real Sociedad var på förhand de kanske viktigaste i gruppen då lagen är solklara favoriter till att slåss om gruppsegern, så att tre poäng betydde mycket för Zenit var självklart. Man tar nu en tidig ledning i gruppen och även om 1:a eller 2:a platsen i



Mål:

1-0 Emiliano Rigoni 5 min

2-0 Aleksandr Kokorin 24 min (Leandro Paredes)

2-1 Diego Llorente 41 min

3-1 Aleksandr Kokorin 60 min (Branislav Ivanovic)



Laguppställning:

Andrej Lunev



Branislav Ivanovic

Emmanuel Mammana

Miha Mevlja

Domenico Criscito



Daler Kuzjajev

Matias Kranevitter

Leandro Paredes (Artem Dzjuba 88)



Sebastian Driussi (Dmitri Poloz 80)

Aleksandr Kokorin

2017-09-28 21:34:52

