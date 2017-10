Mållöst stormöte

Zenit tappade både poäng och serieledningen i helgen efter att man bara fick 0-0 borta mot CSKA Moskva. Ett resultat som i vanliga fall setts som något positivt men som nu innebär att Zenit har tre raka ligamatcher utan seger.

Laguppställning:

Det blev ungefär som väntat. Mancini skickade ut ett lag vars uppdrag var att hålla nollan och sen bara hoppas på att någon av de tre offensiva spelarna kunde hitta på något framåt. Defensiven lyckades, och Zenit släppte knappt till en målchans från öppet spel på 90 minuter. Men offensivt var det återigen trögt och även om det blev en förbättring i andra halvlek där framförallt Aleksandr Kokorin borde ha gjort mål på någon av sina två målchanser så är det ganska frustrerande att se det här Zenitlaget för stunden.Än en gång kör Mancini med alla handbromsar i och alla säkerhetsbälten på. Det är svårt att kritisera när resultaten rullar in, men nu är det tre raka matcher utan segrar och serieledningen som kändes trygg för en månad sedan är nu helt borta.Mot CSKA var det en extremt defensiv taktik från start och i pausen måste Mancini ha insett att så jäkla bra är inte motståndet och det var helt klart ett positivare bortalag som kom ut till andra halvlek. Mancini sa efteråt att han var missnöjd med att Zenit inte fick med sig alla tre poängen men då kan man återigen ifrågasätta varför han skickade ut ett så defensivt lag från början.Positivt ändå är att defensiven fortsätter att se otroligt stark ut, och även om CSKAs offensiva spel lyst med sin frånvaro nästan hela säsongen så är det ett styrketecken att komma till Moskva och i princip inte tillåta en enda målchans från öppet spel. Emmanuel Mammana ser mer och mer ut som en succévärvning och på vänsterbacken är Domenico Criscito i sitt livs bästa form och har varit så under hela säsongen. Negativt för Zenits del var att Andrej Lunev tvingades utgå i pausen men Jurij Lodigin gjorde det helt OK när han kom in mellan stolparna efter halvtidspausen.Zenit får nu en veckas vila innan Lokomotiv Moskva väntar hemma i Sankt Petersburg i vad som kommer vara en ren seriefinal. Till den matchen saknas dessvärre Leandro Paredes som fick sitt fjärde gula kort och med tanke på vad han har betytt för Zenits förmåga att öppna upp defensiva motståndare så känns det som ett rejät avbräck. Lokomotiv lär definitivt inte komma till Sankt Petersburg med några andra ambitioner än att hålla nollan och få med sig ett kryss hem så Mancini har onekligen en del att tänka på inför nästa helg.Andrej Lunev (Jurij Lodigin 46)Branislav IvanovicMiha MevljaEmmanuel MammanaDomenico CriscitoDaler KuzjajevLeandro ParedesAlexander JerokhinEmiliano Rigoni (Matias Kranevitter 70)Aleksandr KokorinDmitri Poloz (Artem Dzjuba 58)