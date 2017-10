Mancini har redan kört fast

Zenit spenderade mer pengar på övergångar under sommaren än vad resten av den ryska ligan gjorde tillsammans. Med de förutsättningarna borde Zenit springa igenom en för tillfället ganska svag liga, men i söndags blev man förnedrade av Lokomotiv Moskva vars tränare Jurij Semin utklassade Zenits Roberto Mancini och efter 0-3 på hemmaplan i toppmötet får vi konstatera att Roberto Mancinis lagbygge redan har kört fast.



Och det är precis såhär Roberto Mancini har byggt sina lag genom åren. Det är tre defensiva mittfältare, ytterbackar som knappt rör sig över mittlinjen och en förhoppning om att de tre spelarna han placerar längst fram ska lösa alla problem. Ibland fungerar det, i Zenit fungerade det hyfsat i två månader eftersom att Aleksandr Kokorin var i sitt livs form och motståndet i ligan inte är speciellt bra. Men ser man på Mancinis första månader i klubben är det max tre matcher där man faktiskt blivit imponerad av hur laget sett ut. Spartak & Sociedad hemma samt 2-0 segern borta mot Krasnodar. Annars har det ofta sett ut som det gjorde mot Lokomotiv i söndags, massvis av inlägg, någon fin individuell prestation och så skillnaden då att försvarsspelet fungerat.

Mancini inledde presskonferensen efter matchen mot Lokomotiv med att vädja om lugn och att laget fortfarande utvecklas och visst är det så och man ska alltid passa sig för att skrika om tränarbyten, speciellt när tränaren i det här fallet inte ens varit i klubben i ett halvår. Men mönstret går igen från alla Mancinis tidigare klubbar, han är en extremt defensiv tränare som förlitar sig på att hans offensiva stjärnor ska avgöra matcher. Det är en uråldrig taktik som inte fungerar i den moderna fotbollen. Zenit är extremt lättlästa och de senaste matcherna har motståndarna enkelt kunnat plocka bort Kokorin och då finns det inte speciellt mycket kvar att luta sig emot. När dessutom Leandro Paredes, som på kort tid blivit obehagligt viktig för det här mittfältet, nu var avstängd då fanns det ingen centralt i planen som kunde hota från distans eller öppna upp spelet med sina passningar.



2017-10-30 21:33:31

