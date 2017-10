Paredes räddade poäng mot Anzji

Zenit gick mot sin första förlust i ligan för säsongen men i den 85:e minuten kvitterade Leandro Paredes till 2-2 och räddade en poäng borta mot Anzji. Ett mål som håller Zenit kvar i ensam serieledning med två poäng.



Zenit tryckte på för en kvittering men hade problem med att översätta bollinnehavet till farliga målchanser och den minst sagt tveksamma gräsmattan gjorde det inte lättare. Det skulle krävas lite tur för att hålla förlustnollan vid liv och målet kom efter att Leandro Paredes i den 85:e minuten skjutit ett skott utanför straffområdet som styrdes på en hemmaförsvarare och in i mål. 2-2 och Zenit kan konstatera att efter tolv omgångar är man inte bara serieledare utan också fortsatt obesegrade.



Även om jumbon Anzji är ett lag som Zenit ska förväntas slå så känns inte 2-2 som någon katastrof. Spelmässigt såg det ändå OK ut och normalt sätt så har inte Anzji den utdelningen som de hade i den här matchen. Zenit hade förvisso svårt att skapa några riktigt klara målchanser men i stora delar kontrollerade man matchen och normalt sätt vinner man också en sån här bortamatch där man gör två mål. Även om vissa spelare hade mindre lyckade dagar är det ändå positivt att se hur de ledande spelarna under säsongen, Criscito, Kokorin och Paredes, fortsätter att leverera i match efter match. Så länge den trion håller sig skadefria så kan det här bli ett riktigt bra år för Zenits del.



Laguppställning:

Andrej Lunev



Branislav Ivanovic

Miha Mevlja (Sebastian Driussi 80)

Emmanuel Mammana

Domenico Criscito



Leandro Paredes

Matias Kranevitter (Daler Kuzjajev 52)

Alexander Jerokhin



Dmitri Poloz (Emiliano Rigoni 62)

Artem Dzjuba

Aleksandr Kokorin



Matchfakta:

1-0 Oleg Dantjenko 20 min

1-1 Aleksandr Kokorin (Leandro Paredes) 57 min

2-1 Adlan Katsajev 59 min

2-2 Leandro Paredes 85 min Det blev som väntat ett par ändringar från segermatchen mot Real Sociedad på torsdagen, men Mancini startade med en stark elva nere i Dagestan och trots att Zenit två gånger var i underläge så var man det bättre laget. Bägge gångerna som Anzji lyckades ta ledningen kom det ganska oväntat och bägge gångerna borde Zenit (läs Emmanuel Mammana) ha försvarat bättre. 1-0 kom i den 20:e minuten när Poluyakhtov sprintade förbi argentinaren och severade Oleg Dantjenko som satte sitt andra mål för säsongen. Zenit skapade en rad halvchanser i första halvlek men det blev aldrig speciellt farligt. I den andra halvleken klev Leandro Paredes fram och slog hörnan som Aleksandr Kokorin nickade in i den 57:e minuten. Kokorin vann nickduellen mot Budakov i Anzjimålet, ett ingripande som Budakov borde gjort betydligt bättre. Han fick dock se sitt lag ta ledningen igen och återigen så var Emmanuel Mammanas försvarsspel föga imponerande. Argentinaren förlorade nickduellen mot Markelov som fick fram bollen till Katsajev som med lite flyt lyckades sätta 2-1 bakom Andrej Lunev.Zenit tryckte på för en kvittering men hade problem med att översätta bollinnehavet till farliga målchanser och den minst sagt tveksamma gräsmattan gjorde det inte lättare. Det skulle krävas lite tur för att hålla förlustnollan vid liv och målet kom efter att Leandro Paredes i den 85:e minuten skjutit ett skott utanför straffområdet som styrdes på en hemmaförsvarare och in i mål. 2-2 och Zenit kan konstatera att efter tolv omgångar är man inte bara serieledare utan också fortsatt obesegrade.Även om jumbon Anzji är ett lag som Zenit ska förväntas slå så känns inte 2-2 som någon katastrof. Spelmässigt såg det ändå OK ut och normalt sätt så har inte Anzji den utdelningen som de hade i den här matchen. Zenit hade förvisso svårt att skapa några riktigt klara målchanser men i stora delar kontrollerade man matchen och normalt sätt vinner man också en sån här bortamatch där man gör två mål. Även om vissa spelare hade mindre lyckade dagar är det ändå positivt att se hur de ledande spelarna under säsongen, Criscito, Kokorin och Paredes, fortsätter att leverera i match efter match. Så länge den trion håller sig skadefria så kan det här bli ett riktigt bra år för Zenits del.Andrej LunevBranislav IvanovicMiha Mevlja (Sebastian Driussi 80)Emmanuel MammanaLeandro ParedesMatias Kranevitter (Daler Kuzjajev 52)Alexander JerokhinDmitri Poloz (Emiliano Rigoni 62)Artem DzjubaAleksandr Kokorin1-0 Oleg Dantjenko 20 min1-1 Aleksandr Kokorin (Leandro Paredes) 57 min2-1 Adlan Katsajev 59 min2-2 Leandro Paredes 85 min

0 KOMMENTARER 116 VISNINGAR 0 KOMMENTARER116 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-10-03 21:46:46

ANNONS:

Fler artiklar om FC Zenit

FC Zenit

2017-10-03 21:46:46

FC Zenit

2017-09-28 21:34:52

FC Zenit

2017-09-25 16:53:44

FC Zenit

2017-09-22 14:04:33

FC Zenit

2017-09-19 15:22:47

FC Zenit

2017-09-15 15:11:07

FC Zenit

2017-09-12 14:05:33

FC Zenit

2017-09-04 15:11:00

FC Zenit

2017-08-31 16:10:49

FC Zenit

2017-08-28 17:27:46

ANNONS:

Zenit gick mot sin första förlust i ligan för säsongen men i den 85:e minuten kvitterade Leandro Paredes till 2-2 och räddade en poäng borta mot Anzji. Ett mål som håller Zenit kvar i ensam serieledning med två poäng.Zenit besegrade Real Sociedad hemma i Sankt Petersburg på torsdagskvällen och som vanligt den här säsongen var det Aleksandr Kokorin som låg bakom segern. I första halvlek utnyttjade han ett misstag från målvakten och i den andra nickade han elegant in 3-1.Zenit ryckte åt sig ett fyra poäng stort försprång i titelstriden när man på söndagkvällen besegrade Krasnodar på bortaplan. Roberto Mancini ställde ut en ifrågasatt startelva men efter matchen är det bara att konstatera att italienaren träffade helt rätt.Den ryska cupen brukar bjuda på skrällar men av de tio matcher där lag från högsta divisionen slogs ut var det Dinamo Sankt Petersburgs 3-2 seger mot Zenit som träffade hårdast.Zenit hade en väldigt bekväm dag på jobbet när man under måndagskvällen körde över Ufa på hemmaplan och vann med 3-0. I en match som aldrig var särskilt dramatisk kunde Zenit kosta på sig att vila ett par ordinarie spelare och ändå komma undan med tre enkla poäng.Det som på förhand hade målats upp som en jobbig bortamatch blev lekande lätt för Zenit. 5-0 borta mot Vardar i en match där segersiffrorna kunde slutat betydligt värre för hemmalaget. Aleksandr Kokorin var på strålande humör och avgjorde matchen redan i första halvlek med sina två mål.Zenit är fortsatt obesegrat i ligaspelet men trots 74% bollinnehav borta mot Dinamo Moskva var det hemmalaget som var närmast segern. Zenit visade återigen att man har problem mot mer defensiva lag och bristen på kreativitet lyste tydligt igenom.Tolv spelare in och lika många ut. Det blev resultatet när Zenits nya sportsliga ledning med Konstantin Sarsanija och Roberto Mancini i spetsen ledde renoveringsarbetet efter Mircea Lucescus år i klubben. Med en kompetent sportslig ledning på plats ser framtiden för Zenit betydligt ljusare ut än vad den gjorde i våras.Zenit gjorde idag klart med Miha Mevlja från Rostov. Mittbacken värvas och ersätter Luis Neto som tidigare under dagen blev helt klar för Fenerbahce.Zenit förblir obesegrat efter åtta omgångar. Det blev 0-0 hemma mot Rostov på söndagskvällen i en match som långa stunder var extremt avslagen. Att Zenit kom från 120 minuter mot Utrecht på torsdagskvällen blev väldigt uppenbart.