Rigoni sänkte Rosenborg

Zenit tog sin tredje raka seger i Europa Leagues gruppspel när man besegrade Rosenborg med 3-1. Emiliano Rigoni gjorde sitt första hattrick för klubben och såg till att Zenit kliver upp på nio poäng i gruppen.

Även om Rosenborg inte var helt ofarliga så var det klasskillnad mellan lagen och matchen kändes faktiskt avgjord redan efter en minut när Domenico Criscito slog ett perfekt inlägg från vänster som Rigoni nickade in. Zenit behövde inte anstränga sig speciellt mycket för att hålla matchen i kontroll och känslan var länge att laget sparade energi till helgens stormatch mot CSKA Moskva. I andra halvlek skruvade man upp tempot en aning igen och då kom också målchanserna allt tätare. Paredes hade ett par hyfsade skott utifrån men det var i rollen som framspelare han var mer framgångsrik. Efter 68 minuter spelade han fram Rigoni som lobbade in 2-0, fri med Hansen i Rosenborgs mål. 3-0 kom c:a sju minuter senare när samma Rigoni utnyttjade en usel bakåtpassning och fick all tid i världen att vänta ut Hansen och enkelt sätta dit 3-0. Rosenborg snyggade till siffrorna med ett par mintuer kvar att spela när en lång passning nådde Helland som fri med Lunev satte 3-1.Segern blev ungefär så bekväm som de flesta hade förutspått, och även om Mancini startade med många av sina bästa spelare så kan man inte blivit speciellt slitna inför helgens match mot CSKA. Noterbart var att Mancini återigen startade med åtta utländska spelare, något han fick kritik för efter att ha gjort det mot Real Sociedad. Till helgen måste han få in två extra ryska spelare i startelvan och det är ingen högoddsare att Igor Smolnikov & Alexander Jerokhin återkommer i startelvan då.I och med segern så säkrar Zenit i princip en slutspelsplats, för det är helt orimligt att tro att Rosenborg skulle ta mer än sex poäng i de sista tre matcherna. Mancini lyfte fram vikten av att vinna gruppen på presskonferensen efter matchen så räkna med att Zenit spelar sitt starkaste lag i de kommande matcherna i gruppen, trots svagt motstånd.1-0 Emiliano Rigoni 1 min (Domenico Criscito)2-0 Emiliano Rigoni 68 min (Leandro Paredes)3-0 Emiliano Rigoni 75 min3-1 Pål André Helland 88 minAndrej LunevBranislav IvanovicMiha MevljaEmmanuel MammanaDomenico CriscitoDaler KuzjajevMatias KranevitterLeandro Paredes (Christian Noboa 83)Emiliano RigoniSebastian Driussi (Alexander Jerokhin 62)Aleksandr Kokorin (Dmitri Poloz 86)