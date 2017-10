Zenit i chock efter sportchefens bortgång

Zenits sportchef, Konstantin Sarsanija, avled igår kväll. Sarsanija fördes till sjukhus i Moskva där han var för att se det ryska landslaget tillsammans med andra representanter från klubben men hans liv gick inte att rädda.





Nyheten slog ner som en bomb i

Efter tiden i Zenit arbetade han bland annat på det ryska fotbollsförbundet och fungerade innan återkomsten till Zenit som rådgivare till Rostovs dåvarande tränare, Kurban Berdijev, som lotsade laget till



Konstantin Sarsanija blev 49 år. Zenit är idag en klubb i totalt chocktillstånd efter lördagkvällens nyheter. Sportchefen, Konstantin Sarsanija, som återvände till Zenit i somras avled efter att ha drabbats av en blodpropp i ena benet. Enligt bobsoccer.ru hade Sarsanija klagat på smärta i benet dagarna innan och under lördagen fördes han till sjukhus efter att ha ramlat ihop. På sjukhuset konstaterades det att han hade ungefär 10% chans att överleva, men under kvällen kom det hemska beskedet att han hade avlidit.Nyheten slog ner som en bomb i Ryssland och under kvällen uttalade sig både Zenits högsta chef, Alexej Miller, samt tränare Roberto Mancini. Bägge uttryckte sin sorg och sin saknad över Sarsanija som inte bara i Zenit utan i hela Ryssland varit ett oerhört respekterat namn. 2006 startade han sin första sejour som sportchef i Zenit och var med och byggde upp det lag som 2007 vann sin första ryska ligatitel och sommaren efter plockade hem både Uefa Cupen och den europeiska supercupen.Efter tiden i Zenit arbetade han bland annat på det ryska fotbollsförbundet och fungerade innan återkomsten till Zenit som rådgivare till Rostovs dåvarande tränare, Kurban Berdijev, som lotsade laget till Champions League förra säsongen. I Juni återvände han till Zenit och tillsammans med Roberto Mancini startade han en generationsväxling i laget och såhär fyra månader efter Sarsanijas återkomst kan man lugnt konstatera att merparten av de köp han gjorde kommer att spela en stor roll i Zenits framgångar de närmsta åren. Hans förmåga att kunna föra sig på flera olika språk beskrivs som en stor anledning till att han genom åren lyckats plocka flera utländska spelare till Ryssland.Konstantin Sarsanija blev 49 år.

0 KOMMENTARER 524 VISNINGAR 0 KOMMENTARER524 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-10-08 11:44:05

