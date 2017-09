Zenit utslaget i cupderbyt

Den ryska cupen brukar bjuda på skrällar men av de tio matcher där lag från högsta divisionen slogs ut var det Dinamo Sankt Petersburgs 3-2 seger mot Zenit som träffade hårdast.





Att Zenit missar cuptiteln även i år är ett praktfiasko. För trots att man ställde upp med ett betydligt svagare lag än vanligt så är inte en förlust mot Dinamo Sankt Petersburg acceptabel. Visst gör utvisningen sitt, men även den tillkommer efter dåligt försvarsspel och man kan lugnt konstatera att sommarfönstrets sista värvning, Miha Mevlja, inte ser ut att vara värd pengarna. Att han värvades berodde enbart på att man gick miste om de mittbackarna man ville ha men givetvis borde Zenit ha förstått bättre än att värva en mittback från ett ultradefensivt lag och slänga in honom i ett som spelar med en backlinje som står ungefär 25 meter högre upp i planen. Detsamma gäller Ivan Novoseltsev som värvades från Rostov i fjol och knappt har gjort en match för Zenit sedan dess. Jag påstår inte att alla kan spela mittback i ett lågt stående försvar, men alla mittbackar ser bättre ut i sådana formationer än i mer spelande lags, och både Novoseltsev och nu Mevlja har tydligt visat att omställningen från Rostov till Zenit är för stor.



Med en inhemsk titel redan borta kan Zenit nu fokusera fullt på ligaspelet samt Europa League och nu finns inte längre några ursäkter om man skulle missa ligaguldet. Även ett långt äventyr i Europa League är nästan ett måste för att kompensera för det här jättefiaskot.

JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-09-22 14:04:33

