2018-04-08

FC Zenit - FC Krasnodar



Zenit vann toppmötet i Krasnodar

Zenit ryckte åt sig ett fyra poäng stort försprång i titelstriden när man på söndagkvällen besegrade Krasnodar på bortaplan. Roberto Mancini ställde ut en ifrågasatt startelva men efter matchen är det bara att konstatera att italienaren träffade helt rätt.



Det blev mer Krasnodar efter pausen, och i den andra halvleken skapade man mer farliga chanser men det var aldrig speciellt nära att bli dramatiskt. Viktor Claesson hade en riktigt bra chans i den 80:e minuten men Lunev räddade. Å andra sidan hade



Med tanke på motståndet så får det här ses som en av de bättre prestationera Zenit har gjort den här säsongen. Det är nog bara hemmasegern mot Spartak Moskva som egentligen kan konkurrera. Och det bevisar igen att Roberto Mancinis lag trivs bättre när de får spela mer på kontring och inte behöver föra matchbilden. Mancini mönstrade ett extremt defensivt mittfält här med Kranevitter, Jerokhin och Kuzjajev men med bara 38% bollinnnehav är kraven på öppnande passningar och försök att bryta ner backlinjer betydligt mindre. Istället kunde Zenit gång efter gång vinna bollen högt upp eller slå en direkt passning från backlinjen mot ett Krasnodar som bjöd på mycket ytor bakom sin backlinje. Det här innebär givetvis inte att spelare som Paredes, Driussi eller Smolnikov petas ur startelvan i framtiden men det Mancini har lyckats med är att inte göra laget beroende av en eller två spelare så som varit fallet tidigare säsonger. Att Zenit har seriens överlägset bredaste trupp betalar också av sig nu när spelschemat innehåller tre matcher i veckan, dessutom kan Mancini förändra sin startelva beroende på motståndet något han hela säsongen visat att han vill kunna göra.



Segern mot Krasnodar tar Zenit fyra poäng före Lokomotiv i toppstriden och 11 omgångar in på säsongen är Zenit fortfarande obesegrade i ligaspelet. Närmast väntar Real Sociedad i



Mål:

0-1 Alexander Jerokhin 30 min (Domenico Criscito)

0-2 Dmitri Poloz 36 min (Branislav Ivanovic)



Laguppställning:

Andrej Lunev



Branislav Ivanovic

Miha Mevlja

Emmanuel Mammana

Domenico Criscito



Daler Kuzjajev (Denis Terentjev 86)

Matias Kranevitter

Alexander Jerokhin



Aleksandr Kokorin

Artem Dzjuba

Dmitri Poloz (Leandro Paredes 69) Efter det smått pinsamma uttåget ur den ryska cupen i veckan så valde Mancini att göra en rad förändringar. Men lite förvånande så behöll han mittbacken Miha Mevlja, flyttade ut Branislav Ivanovic till högerbacken och valde att vila Igor Smolnikov . Det föll väl ut, för Ivanovic var strålande på högerbacksplatsen och trots mycket bollinnehav för Krasnodar skapade de väldigt få farligheter. Faktum är att det var spel mot ett mål i den första halvleken och det tog ungefär 42 och en halv minut innan Krasnodar skapade något som kan kallas en målchans. Innan det hade Domenico Criscito prickat Alexander Jerokhins panna med en perfekt frispark och mittfältaren nickade in 0-1 efter en halvtimmes spel. Sex minuter senare var det Ivanovic som kom med upp på högerkanten och slog ett fint inlägg som Dmitri Poloz satte dit och 0-2 speglade matchbilden perfekt fram till dess.Det blev mer Krasnodar efter pausen, och i den andra halvleken skapade man mer farliga chanser men det var aldrig speciellt nära att bli dramatiskt. Viktor Claesson hade en riktigt bra chans i den 80:e minuten men Lunev räddade. Å andra sidan hade Zenit även de en rad chanser att göra 0-3 och både Kokorin och Dzjuba borde nog ha gjort åtminstone ett var.Med tanke på motståndet så får det här ses som en av de bättre prestationera Zenit har gjort den här säsongen. Det är nog bara hemmasegern mot Spartak Moskva som egentligen kan konkurrera. Och det bevisar igen att Roberto Mancinis lag trivs bättre när de får spela mer på kontring och inte behöver föra matchbilden. Mancini mönstrade ett extremt defensivt mittfält här med Kranevitter, Jerokhin och Kuzjajev men med bara 38% bollinnnehav är kraven på öppnande passningar och försök att bryta ner backlinjer betydligt mindre. Istället kunde Zenit gång efter gång vinna bollen högt upp eller slå en direkt passning från backlinjen mot ett Krasnodar som bjöd på mycket ytor bakom sin backlinje. Det här innebär givetvis inte att spelare som Paredes, Driussi eller Smolnikov petas ur startelvan i framtiden men det Mancini har lyckats med är att inte göra laget beroende av en eller två spelare så som varit fallet tidigare säsonger. Att Zenit har seriens överlägset bredaste trupp betalar också av sig nu när spelschemat innehåller tre matcher i veckan, dessutom kan Mancini förändra sin startelva beroende på motståndet något han hela säsongen visat att han vill kunna göra.Segern mot Krasnodar tar Zenit fyra poäng före Lokomotiv i toppstriden och 11 omgångar in på säsongen är Zenit fortfarande obesegrade i ligaspelet. Närmast väntar Real Sociedad i Europa League innan man reser till Kaspijsk för bortamatch mot Anzji på söndag vilket blir den sista omgången innan landslagsuppehållet.0-1 Alexander Jerokhin 30 min (Domenico Criscito)0-2 Dmitri Poloz 36 min (Branislav Ivanovic)Andrej LunevBranislav IvanovicMiha MevljaEmmanuel MammanaDomenico CriscitoDaler Kuzjajev (Denis Terentjev 86)Matias KranevitterAlexander JerokhinAleksandr KokorinArtem DzjubaDmitri Poloz (Leandro Paredes 69)

2017-09-25

