Oavgjort mot Södra inte bra nog.

Lördagens hemmamatch på Tunavallen mot gästande Jönköpings Södra slutade i

antiklimax då gästerna lyckades kvittera till 1 - 1 i slutminuterna

Startelvan:

Ersättare:

En riktigt bra början av hemmalaget. Man rullade boll och skapade några halvchanser under första kvarten.Efter 15 min kom Andrew Fox loss på vänsterkanten och slog ett väl avvägt inlägg mot bortre stolpen där Buya Turay dök upp som "gubben ur lådan"och stötte in 1-0 bollen bakom en sprattlande Anton Cajtoft i Södra målet.Chansfattigt med målchanser var det under resten av halvleken. Totalt 3 för AFC och 2 för Jönköpings Södra.I matchens 59:e min hade Buya en jättechans från nära håll att nicka in 2-0, men Cajtoft i målet lyckades tippa bollen över målet.I 62:a min rullade bollen diagonalt med mållinjen hos Södra utan att någon AFC:are lyckades peta in den i mål. Omar Eddahri snurrade upp Södra försvaret i 73:e min som bara han kan, men avslutet blev för tamt i trängseln.Så kom Södras mål i 83:e min, efter kalabalik i AFC försvaret. Knäpptyst på plan och på läktarna då målet sannolikt gör det omöjligtatt nå ikapp Södras sexpoängsförsprång på de fyra matcher som återstår.1-1 idag kändes ungefär lika upphetsande som att kyssa sin egen syster. Att klaga på konstiga byten och fel taktik iandra halvlek löser ju inga problem så här efteråt.Nu gäller det att göra det bästa av situationen och försöka besegra Häcken på BravidaArena om 14 dager. Många var duktiga i AFC utan att nämna någon speciell.Domare: Jonas Eriksson Eskilstuna City: 3165 Alireza Haghighi (mv) - Taye Taiwo - Alexander Michel - Daniel Björnkvist - Omar Eddahri (K) - Farshad Noor(56) - Andrew Fox - Sharif Mukhammad- Wanderson Cavalcante Melo (65) - Mohamed Buya Turay - Zourab Tsiskaridze (85) - Mauricio Albornoz Tim Erlandsson (mv) - Ferid Ali (56) - Sasa Matic - Robert Åstedt - Mauritzio -Thomas Pirmayr (65) - Chidi Omeje (85)