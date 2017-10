Degerfors besegrade Åtvidaberg på bortaplan

Vi började matchen piggt och redan i den tredje minuten skapade vi en fin chans. Efter ett inkast spelade Emil Bellander fram bollen till Fredrik Holster . Holster hittade i sin tur fram till Pekka Lagerblom som sköt från distans, men målvakten räddade.I den 12:e minuten kom matchens första mål och det var gästerna som tog ledningen i matchen. Mihlali Mayambela hittade Kevin Adrian Wright som tog sig via vänsterkanten in i straffområdet och serverade Alexander Andersson som helt omarkerad nickade in ledningsmålet för Degerfors.Efter målet tappade vi spelet och Degerfors kontrollerade händelserna. I den 23:e minuten var vi nära en kvittering. Simon Helg tog sig runt på vänsterkanten och slog ett bra inlägg till Lucas Öhrn som från nära håll avslutade utanför.Bara två minuter senare kom nästa kalldusch när gästerna ökade på till 2-0. Efter en hörna letade sig bollen till Mayambela som från distans fick på ett skott. Gustav Jansson i målet hann inte riktigt med och släppte in bollen under sig.Efter en halvtimmes spel var vi nära att reducera. Efter ett inlägg från Helg lyckades inte Degerfors riktigt få undan bollen och Jens Jakobsson sköt ett lurigt skott från distans som Jesse Öst i målet räddade till hörna.Några fler chanser skapades inte i den första halvleken.Vi inledde även den andra halvleken piggt och i den 51:a minuten spelade Isak Lidberg fram Holster som fick ett jätte läge, men Holster fick inte till avslutet och chansen rann ut i sanden.Två minuter senare avgjordes matchen helt. Vi agerade passivt i det defensiva spelet när Alexander Andersson vände bort tre av våra spelare och placerade bollen förbi Jansson i målet.Vi jagade sedan en reducering men hade svårt att skapa några heta målchanser. I den 63:e minuten kom reduceringen genom Lidberg, men närmare än så kom vi inte i den här matchen.Med fyra matcher kvar av serien ligger vi fortsatt sist och vi har fem poäng upp till en kvalplats. I nästa omgång möter vi GAIS hemma på Kopparvallen.