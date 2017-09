1-1 i derbyt efter mängder av missade chanser

AIK saknade som väntat Chinedu Obasi på grund av skada. Henok Goitom var därmed tillbaka i startelvan. Haukur Hauksson höll fortsatt Jesper Nyholm på bänken. I övrigt var startelvan den väntade. Värt att notera är även att Simon Thern var tillbaka på bänken efter sin skada.



AIK:s elva: Linnér - Hauksson, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Olsson, Ishizaki, Lindkvist - Goitom, Stefanelli



Första halvlek

Hammarby - AIK 1-1

Matchinledningen var lika sprakande som det svartgula tifot. Henok Goitom fick tidigt ett superläge efter att ha blivit frispelad av den för dagen fenomenale Johan Blomberg. Johan Wiland lyckades dock få stopp på bollen som kunde rensas undan på mållinjen. Strax därefter fick Linnér göra en fin räddning efter skott av Tankovic.AIK var väldigt pigga och satte Hammarby under press från start till mål. Framför allt till höger skördade man stora triumfer där Sundgren och Blomberg hade stora ytor att operera på. Därför kom Hammarbys ledningsmål oväntat och ologiskt. AIK tappade bollen centralt och Pa Dibba fick ett kontrinngsläge. Per Karlsson ramlade vilket gjorde att Dibba kunde komma fri med Linnér och slå in 1-0-målet.AIK fortsatte dominera efter målet. Strax efter Bajens mål spelade Blomberg återigen fram Goitom som helt fri nickade, men Wiland stöd för ännnu en kanonräddning.AIK fick till slut utdelning och sin rättvisa kvittering, i första halvleks slutskede. Kristoffer Olsson tog hand om en frispark i bra läge på bästa sätt när han placerade bollen ribba in i Wilands hörn. Oerhört elegant! 1-1 i paus, en halvlek som AIK dominerade.Hammarby förändrade i paus och gjorde ett byte direkt i halvtid. Den så hyllade Michelsen fick dock ingen effekt av detta utan AIK fortsatte dominera.Henok Gotiom väggspelade med Johan Blomberg efter 50 minuter och kom fri, men Wiland fortsatte sätta stopp för Henok som borde gjort minst ett mål idag.AIK hade en boll i nät, som dömdes bort på grund av offside i den 56:e minuten. Blomberg sköt utifrån efter en fast sitauation och bollen letade sig in i det bortre hörnet. Henok Goitom stod tyvärr offside och bedömdes påverka spelet då han försökte klacka bollen och störde Wiland. Inget mål för AIK som fortsatte jaga segermålet.Både Stefanelli och Lindkvist hade bra lägen att avgöra mot slutet, men Wiland var verkligen en vägg idag. Framför allt Lindkvist som kom fri i slutminuterna borde nog ha avgjort matchen. Bajen skapade något läge i slutet men matchen slutar oavgjort.AIK gjorde sin bästa match på länge och borde ha vunnit med ett par mål. Man spelade sig fram till mängder av chanser och det var faktiskt en riktigt underhållande match. Tyvärr så räckte det inte idag. Framför allt Henok Goitom blir något av en syndabock idag då han hade iallafall tre kanonlägen där han måste göra mål på något av dem. Även om besvikelsen är enorm så visade det här laget att det finns potential att kunna bli riktigt bra framöver. Men endast en derbyseger den här säsongen är naturligtvis inte godkänt.12' Dibba. 48’ Kristoffer Olsson. Denni Avdic 75 (Nicolas Stefanelli)