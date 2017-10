AIK-panelen: "Adu är en riktig klasspelare"

AIK-panelen är här för att diskutera en händelserik vecka. Värvningen av Adu och matcherna mot Malmö och Göteborg avhandlas i veckans panel.

Henrik LindénÅke BrettoJohan LindströmJag tycker AIK gör en bra match överlag bortsett första 15 minuterna. Även om man bjuder på lite för mycket så skapar man tillräckligt med målchanser för att vinna. Extra plus till Linnér och Blomberg.Jag tar med mig att vårt back- och mittfältsjobb var likvärdigt MFF:s, vilket är ett bra betyg. Jag tar även med mig att Linnér kan tillgodoräkna den här nollan till sig själv. Ofta är det backarnas förtjänst - inte denna gång. Det var Linnér som satte ned foten.Jag tycker AIK gör en ganska bra insats. Det var en jämn match och oavgjort kändes rättvist. Sen är det klart att man är lite besviken över att vi inte lyckades förvalta våra chanser på ett bättre sätt och besegra MFF, AIK skapade trots allt ett par hundraprocentiga målchanser men avsluten var för svaga. Allt som allt var det dock en bra insats av AIK, där defensiven återigen såg väldigt stabil ut trots en lite darrig matchinledning. Extra beröm till Pertan och Linnér som gjorde det riktigt bra där bak!Det är en match som AIK bör vinna med tanke på situationen i tabellen. Självklart påverkar situationen med Haukur och Sundgren men jag tror att AIK startar med Nyholm och Taylor istället. Även om det inte känns optimalt med Taylor så tror jag grundkvaliten i AIK kommer avgöra i AIKs favör.: Det kommer som alltid mot IFK Göteborg att bli en svår match. Vi tar tre poäng i slutändan, och som grund till det lägger jag att vi har så mycket mer att spela för än IFK. Med det sagt så finns ju möjligheten att de får sin klassiska möta-Gnaget-energi och överraskar oss. När det gäller uppställningen så tar jag en lösning som ligger nära till hands. Haukur ersätts av Nyholm, men mittfältsfrågan är ett mer delikat problem. Ett gyllene läge uppstår nu för Norling som nästan tvingas knuffa en in spelare på mittfältet som kanske normalt sällan finns den elva som vi supportrar brukar se. Hade jag varit Rikard Norling hade jag vävt in Robert Taylor på mittfältet. Jag nämner hans namn ofta och tycker att det är dags nu.: AIK ska naturligtvis slå Blåvitt. Dock har IFK blivit lite av ett mardrömsmotstånd de sista åren, och de har en förmåga att höja sig mot just AIK. I grund och botten är vi dock bättre, har mer att spela för och på hemmaplan ska vi bara slå en svag upplaga av IFK Göteborg och hålla Dif bakom oss i tabellen. Linnér – Nyholm, Karlsson, Johansson – Blomberg, Thern, Olsson, Ishizaki, Lindkvist – Goitom, Stefanelli.Det känns väldigt bra att AIK redan nu plockar in spelare inför 2018. Adu är dessutom en riktig klasspelare i allsvenskan och kommer bidra mycket till AIK. Ishizaki och Therns uttåg var förväntade och bör vara spelare som kan ersättas. SM-Guld 2018.Se flesta av oss har väl väntat oss dessa beslut om spelare ut. Ishizaki hargjort mycket för AIK och har varit en avgörande spelare under sina senaste 2,5 år här, det är fint att han får gå under bra omständigheter. I mina ögon förtjänar han en stor avtackning. När vi möter IF Elfsborg nästa år får gärna undanhålla sin frisparksfot (om det nu blir Elfsborg för Stefan). När det gäller Thern så känns det bara allmänt tråkigt att samarbetet mellan honom och AIK i slutändan inte blev bra. Beslutet i sig är dock bra för klubben och Thern, så det ska inte vara några sura miner någonstans. Om värvningen Adu väljer jag bara att säga att den verkar välplanerad och utstuderad, vilket är musik för AIK-öron. Det räcker för mig. Vrdoljak, Thern och Krpic i all oära, men den här gången ges skenet av att Norling, Wesström och övriga eventuella inblandade har varit eniga med varandra och gjort slag i saken tillsammans. Det är bra.: Fantastiskt skönt att göra klart med nyckelpositionen inför nästa år, balansrollen, så tidigt. Adu känns som klippt och skuren för den rollen och det innebär att vi kan flytta fram Olsson i en offensivare position som passar honom bättre. Adu bör kunna skydda backlinjen på ett bra sätt samtidigt som han har ett vasst passningsspel. En riktig klasspelare som jag minns det från Malmö-tiden. Att Ishi och Thern lämnar var väntat och känns som korrekta beslut. Ishi har sina bästa år bakom sig, och det var nog ganska bra timing att gå skilda vägar här och nu och istället satsa på yngre förmågor. Thern är ju bara på lån och att köpa loss honom har nog aldrig varit aktuellt. Två sköna profiler som försvinner, vilket är tråkigt men som sagt - klokt och korrekt agerat av AIK enligt mig.Avstängningsregeln. Helt otroligt att tre gula räcker för avstängning.: Tyvärr (?) är det svårt att hitta något att gnälla på just nu. Jag får väl ta att vi inte lyckades ta tre poäng mot MFF, även om jag samtidigt är tacksam för att vi inte släppte in ett mål i de sista minuterna, vilket var fallet i somras.Att se AIK applådera in MFF i måndags. Nästa år, då jävlar är det Gnagets år!