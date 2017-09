AIK-panelen: "AIK brukar kunna prestera bra på Tele2"

AIK-panelen är tillbaka för att diskutera det kommande derbyt mot Hammarby.

Johan LindströmÅke BrettoJohan SjöholmEn lurig match. Både AIK och Bajen pendlar i prestationer och har förändrat sina byggen en del sedan sommarfönstret. Det känns som att matchen kan ta vägen lite vart som helst. AIK brukar kunna prestera bra på Tele2 och har varit starka på bortaplan hela året vilket talar för oss. Jag hoppas att AIK vågar ta tag i matchbilden och kan släppa loss alla våra offensiva hot. Gnaget har revansch att utkräva sedan i våras och behöver gå för seger för att behålla greppet om Europaplatsen.Det sägs att vi aldrig vinner matchen efter ett derby. Initialt blir det lite svårt att gissa på en matchbild då laget vi mötte i vårens Bajenderby till vissa delar var ett annat lag än det vi ska möta nu. Då fanns det en Aidoo, en Paulsen som inte levererade, Tvål-Ögmundur stod i målet, ingen Fenger/Junior fanns och inte heller fanns Svendsen. Trots det förlorade vi mot Bajen. Min gissning och förhoppning är att vi kommer börja matchen med att vara defensiva och ligga ganska lågt på egen planhalva, för jag tror att Hammarby kommer försöka chocka oss genom att inleda med högt tempo. Michelsen är lurig och har garanterat en tydlig idé om hur han ska vinna matchen. Många supportrar är mycket spända inför den här matchen, men jag känner mig relativt obekymrad. Även om Hammarby har höjt nivån så är det fortfarande stor skillnad i kvalitet mellan oss och dem. Skulle vi förlora kommer tongångarna bli mycket negativa. Två förluster mot Hammarby IF på en säsong är hiskeligt ovärdigt Allmänna Idrottsklubben.Att det blir en helt annan match än den i våras. Hammarby har förändrat lagets balans i offensiv riktining med värvningarna av Svendsen och Tankovic, samtidigt som Wiland har gett dem en helt annan trygghet mellan stolparna. Laget ser dock inte helt samspelt ut ännu och ett eventuellt tapp av Junior kan visa sig bli tufft för Bajen. Jag tror personligen att den här matchen kan passa AIK rätt bra. Laget har fått välbehövlig vila efter derbyt mot Djurgården och är i grund och botten ett starkare lag än Hammarby. Dessutom har AIK varit skickliga på konstgräs under säsongen.Obasi började ju som alla vet fantastiskt mot Braga och Sirius, men har sedan dess inte varit lika fantastisk och stundtals försvunnit helt ur matcherna. Henok och Stefanelli är ett anfallspar som jag tycker ska vara tillräckligt bra för att kunna ställa till det för Bajen. Men vi tappar såklart bredd och alternativ på bänken i och med Obasis frånvaro. Det är ett kännbart tapp, men ingenting som ursäktar ett svagt anfallsspel.Givetvis illa för oss. Han har en aura som negerar motståndarlagets kvaliteter, det vill säga att hans närvaro på gräset (plastgräset) ger AIK styrka och stabilitet. Alla känner till att Chinedu Obasi kan vända ut och in på vilket allsvenskt försvar som helst om de inte är beredda. Nu lastas ansvaret över på Stefanelli/Goitom och möjligen Avdic att hålla flaggan uppe.Självfallet är det negativt när lagets bästa spelare missar en match, men vi har fullgod täckning i Goitom och Stefanelli. De har gjort det bra tillsammans tidigare och ska även kunna ställa till det mot Bajen.Linnér - Nyholm, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Olsson, Thern, Lindkvist - Goitom, Stefanelli.Nyholm tycker jag måste gå före Haukur, hans spelskicklighet på plasten kan göra stor skillnad vilket vi såg mot Dif i våras. Det klurigaste är såklart innermittfältet. Helst vill man ju se Olsson i en offensivare roll, men han är enligt mig vårt bäst alternativ i balansrollen så han får ta den. Blomberg tycker jag är given med sina offensiva löpningar. Sedan är frågan om Thern eller Ishi ska spela. Therns spetsighet och driv framåt vill jag väldigt gärna få in i elvan så jag tar ut honom, men det är egentligen hugget som stucket mellan Thern och Ishi (och jag tror Norling kommer välja Ishi). Om Obasi saknas, vilket mycket tyder på, är forwardsparet givet.Linnér; Nyholm - Karlsson - Johansson; Sundgren, Ishizaki, Affane, Thern, Blomberg; Stefanelli - Goitom.Linnér given efter insatsen mot Djurgården. Dags att ge Nyholm en chans igen efter Haukurs återkomst. Karlsson och Nisse, kommentar överflödig. Sundgren en given startspelare och bra i derbyn. Ishizaki tillbaka och kan göra det bra såväl defensivt och offensivt, och är därmed en väl balanserad spelare som kan göra ett bra jobb oavsett matchbild. Affane istället för Olsson för att mäkta med Bajens anfall i första halvlek, och därefter byts han ut mot Olsson om vi ligger under. Thern (påstått?) frisk och redo för spel. En offensiv mittfältare med psyke för derbyn. Blomberg spelar matchen ut och gör en stabil insats på kanten. Stefanelli och Goitom startar. Avdic byts in i sista tredjedelen av matchen och ut går den som släpar med benen mest efter sig. Ett alternativ till Ishizaki kan vara Taylor, som inte gjort några avtryck än.Linnér - Hauksson, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Affane, Olsson, Lindkvist - Goitom, Stefanelli.Jag tycker att Hauksson har klivit in och gjort det fint på mittbackspositionen, så håller honom snäppet ovanför Nyholm för tillfället. I övrigt är det inga konstigheter. Affane är inte en av våra tre individuellt bästa mittfältare, men vi får klart bäst balans med honom på den defensiva positionen. Bredvid Affane känns Blomberg och Olsson tämligen givna. Speciellt med tidigare skadeproblem på Thern och Ishizaki. På topp hade man gärna sett Obasi från start, men i nigerianens frånvaro får Goitom och Stefanelli ses som fina alternativ.Den här jävla känslan av att, trots att vi ligger trea, kommer den här säsongen vara en besvikelse oavsett vad som händer de sista 9 omgångarna. Önskar att jag kunde njuta mer av att vi faktiskt är ett stabilt topplag år efter år.Det har inte hänt så mycket AIK-relaterat så jag tar istället att landslaget inte ens fick kvittera mot Bulgarien i VM-kvalet utan till och med förlorade.Att vi ligger efter Djurgården i tabellen.