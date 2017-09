AIK-panelen: "AIK körde verkligen över Halmstad"

AIK-panelen är tillbaka. Den här veckan diskuteras segern mot Halmstad och de kommande matcherna mot Sundsvall och Häcken.

Panelen

Johan Lindström

Henrik Lindén

Åke Bretto



AIK besgrade Halmstad med 4-1. Hur lyder dina tankar om matchen?



Johan: AIK körde verkligen över Halmstad, som stod för ett riktigt svagt motstånd. Skönt att få en sådan urladdning hemma på Friends där spelet haltat hela säsongen. Offensiven var precis som mot Bajen rörlig och påhittig, nu kom också målen. Viktigt att både Goitom och Stefanelli hittade målet, och att deras samarbete såg ut att fungera bättre än tidigare. Svårt dock att värdera insatsen med tanke på hur svaga Halmstad var.



Henrik: Det var ett otroligt svagt Halmstad som AIK ställdes mot men det ska inte förta AIK:s insats. Första halvlek var riktigt bra och anfallsspelet var betydligt mer rörligt än vad vi vant oss vid under 2017. Nyttigt att både Henok och Stefanelli fick hitta nätet dessutom.



Åke: Äntligen en behaglig match att titta på! Halmstad förvisso dåliga, men vi klart dominanta. Lindkvists mål känns som matchens höjdpunkt för min egen del. Kändes otroligt onödigt med det insläppta målet för målskillnaden, den får Nisse ta på sig. Halmstad hade väldigt få på plats men det är kanske inte så många som vill åka ända upp till Stockholm för ett lag som med absolut största sannolikhet åker ur.



Nu väntar Sundsvall på bortaplan. Hur går tankarna inför matchen?



Johan: Det ska bara vara tre poäng. Sundsvall saknar många spelare och är såklart ett betydligt sämre lag än AIK. Gnagets två senaste matcher har varit riktigt bra och förhoppningsvis kan vi rida vidare på vågen. Dessutom spelas matchen på konstgräs vilket bäddar för att AIK ska kunna få bra fart i offensiven. Sundsvall har dock tre raka segrar och ska inte underskattas, är vi inte hundra procent skärpta kan det bli jobbigt imorgon. Linus Hallenius har en bra målform också vilket AIK får se upp med.



Henrik: Jag tror att AIK kommer ta en ganska komfortabel seger. Jag imponerades inte av Sundsvall i deras seger mot AFC där dessutom Naurin och Danielsson gick ut skadade och Sonko drog på sig ett gult kort som innebar avstängning mot AIK. AIK kommer in med en stigande formkurva och har dessutom fungerat bra på konstgräs under året. Jag har väldigt svårt att se hur AIK inte ska ta tre poäng här.



Åke: Vi fick bara 0-0 mot GIF hemma, men det är länge sedan nu. Dock får vi inte underskatta GIF Sundsvall bara för att de ligger långt ned, för vi behöver verkligen fortsätta vinna nu. Gör vi inte det så kan jag erkänna att jag kommer att bli väldigt svettig. I somras hade vi inte mycket till anfall, men lyckas vi följa matchplan nu så kommer inte GIF att lyckas stå emot AIK i detta bortamöte. Gör mittfältet jobbet rätt så kommer blir det inte mycket som hotar oss, bortsett från Linus Hallenius som möjligen tar sig förbi backarna och kommer ensam mot Linnér några gånger i matchen. Förhoppningsvis blir det inget problem.



Hur ser du på AIK:s möjligheter i slutet av säsongen?



Johan: I och med poängtappen för Dif och Häcken igår har AIK vid vinst mot Sundsvall ett bra utgångsläge inför de sex sista omgångarna. Matchen på söndag mot Häcken blir såklart oerhört viktig. AIK:s två senaste matcher har som sagt varit ruskigt bra och kan den goda formen hålla i sig bör vi kunna lösa en topp tre-placering. Dif har tyvärr ett gynnsamt spelschema, och de behöver vackla för att vi ska kunna bli bäst i stan. Det är ett riktigt getingbo där uppe kring europaplatserna, men AIK har alla möjligheter att sluta tvåa eller trea.



Henrik: Jag tror att AIK och Djurgården kommer ta europaplatserna bakom Malmö. Det lär bli ett tight race om att bli bäst i stan men europaplatsen tror jag att man kommer lösa.



Åke: Inte så goda. Dessa förjäkliga kryss har besudlat den här säsongen för oss. På rak arm minns jag matcher som den mot ÖFK, premiären mot Häcken, senast mot DIF och senast mot Hammarby. Med bara två segrar i några av de fyra matcherna (t.ex mot GIF och Hammarby), vilket inte alls är orimligt, hade vi alla varit betydligt nöjdare. Nu blir det till att försöka ta GIF, J-södra och ÖSK, för de är lag som jag tycker att vi bara ska besegra. Vi kommer att få kriga mot BK Häcken, Elfsborg, IFK och MFF. I bästa fall kommer vi tvåa, i värsta fall missar vi europa. Svårt att spekulera i vad som kommer att hända då drygt hälften av motståndet i de kommande varierar sina insatser med ris och ros.



Veckans sämsta?



Johan: Publiksiffran mot Halmstad.



Henrik: Poängtappet mot ett extremt svagt Bajen svider fortfarande.



Åke: Att Thern inte fick hoppa in tidigare i matchen mot Halmstad.